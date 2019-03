Co spojuje Čaputovou s Babišem? Známý komentátor si všiml zajímavé skutečnosti

Slovenská kandidátka na prezidentku Zuzana Čaputová bývá v zahraničních médiích s jistým obdivem citována jako hráz proti populistům. Podobně na ní nahlíží i česká média. Novináři, komentátoři a analytici přitom vychází z nyní obecně přijímaného narativu, který současné politické zápasy vnímá jako kulturní válku mezi tzv. liberály a konzervativci.

Čaputová a její protikandidát, místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič, nepochybně se zdají tento narrativ naplňovat. Zatímco Čaputová prosazuje progresivistické ideje (ostatně její mimoparlamentní strana se jmenuje Progresivní Slovensko) jako je adopce dětí homosexuály, Šefčovič se proti nim vymezuje a hlásá návrat k tradičním konzervativním křesťanským hodnotám – tedy zastává tytéž názory, které bývají dnes spojovány s tzv. pravicovým populismem.

Ačkoliv ukrajinský kandidát na prezidenta. herec a komik Volodymyr Zelenskyj, vzbuzuje mnohem méně mediálního nadšení než Čaputová, i v jeho případě jej lze částečně vnímat jako hráz proti konzervativnímu, nacionalistickému populismu, silně zdůrazňující křesťanskou identitu Ukrajinců, jak to dělá současný prezident a jeho protivník v prezidentském zápase, Petr Porošenko.

Bershindsky souhlasí, že oba tyto „outsideři“ jsou odlišní od vln pravicově populistických hnutí, které ovládly volby v Polsku, Itálii, Maďarsku a částečně i v Německu. Zároveň však upozorňuje, že oba kandidáti jsou též populističtí, jen jiným směrem. Na rozdíl od pravicového populismu se nesoustředí na externí problémy, ale na ty interní.

Čaputová a Zelenskyj mají společné ústřední téma – boj proti korupci. Slovenská kandidátka na prezidentku vystupuje je dlouholetá protikorupční aktivistka, která se dostala do popředí během protestů po loňských vraždách investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky, které fungovaly jako vyjádření nespokojenosti s vládní stranou Smer, obviňovanou z silné korupce.

Zelenskyj, který v populárním seriálu hrál prezidenta, ostře vystupuje proti výrazně neoblíbenému Porošenkovi, považovaného za velmi zkorumpovaného politika. Ačkoliv se Porošenko snaží hrát na nacionalistickou strunu, podle průzkumů Ukrajinci za hlavní téma voleb považují špatnou ekonomickou situaci země a dlouhodobou, rozsáhlou rozšířenost korupce. Zelenskyj slibuje, že to změní a to mu získává body.

Podle ruského komentátora oba kandidáti jsou v zásadě dalším projevem protikorupčního populistického hnutí, které se prohnalo Bulharskem, Estonskem a ČR. Ačkoliv v českých médiích bývá Čaputová vykreslována jako protiklad českého premiéra Andreje Babiše, Bershindsky naznačuje, že ve skutečnosti s ním je spřízněná minimálně co se týče populistických slibů, že právě s ní/ním přijde očista zkorumpované „matrixu“ ovládaného zkorumpovanými „tradičními“ politiky.

Naopak kritici premiéra zcela nepochybně naleznou jistou podobnost mezi Babišem a ukrajinským komikem, kritizovaným za prázdnotu jeho programu a nekonkrétnost jeho slibů. Babiš i Zelenskyj bývají vysmíváni, že se rozhodují podle čistě podle toho, co si myslí, že chtějí voliči slyšet, nikoliv podle toho, co by bylo třeba udělat.

Babišova popularita, která se nezdá polevovat, ukazuje, že se Čaputová a Zelenskyj mají šanci zvítězit i se u moci udržet. Nicméně, Bershindsky též varuje, že příklad protikorupční hnutí v Bělorusku a Estonsku, které mají marginální pozici, též pro ně může sloužit jako varování, že vést se pouze na antisystémovém populismu nestačí.