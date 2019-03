Arménie žádá vydání synovce tamního exprezidenta, do ČR poslala dokumenty

— Autor: Jan Hrabě / EuroZprávy.cz

Téměř čtyři měsíce poté, co česká policie zadržela hledaného synovce arménského exprezidenta Serže Sargsjana, odeslaly arménské úřady dokumenty potřebné k jeho vydání do Arménie. Informuje o tom zpravodajská agentura TNA, potvrdit to měl generální prokurátor Artur Davtjan.