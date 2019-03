Čaputová jako záchrana Evropy? Podle zahraničních médií přestavuje recept na pravicový populismus

„Slovenské volby ukazují, že je tu cesta, jak bojovat s evropským vzrůstajícím krajně pravicovým populismem“. „Liberálka Čaputová vzdoruje populistickému trendu“. „ Může Čaputová zachránit Slovensko?“

To jsou příklady titulků zahraničích médií, které rámují slovenskou kandidátku na prezidentku jako hráz proti tzv. krajně pravicového populismu, které z hlediska západních liberálních médií je na vzestupu po celé Evropě, zvláště pak ale v té střední a východní, kdy např. v Polsku a Maďarsku a částečně v Německu je přímo u moci.

Tak to pro britskou stanici BBC interpretuje badatel Milan Nič z německé Společnosti pro zahraniční politiku (DGAP). (DGAP). „ Vítězství Čaputovové bude představovat odlišnou tvář střední a východní Evropy, ukazujíc, že je zde alternativa pro neliberální síly a centralizovanou politickou kontrolu rozvíjenou v Maďarsku a Polsku“, tvrdí Nič a dodává, že její „scénář“ by taktéž znamenal velkou vzpruhu pro opozici v Polsku, která se snaží zkombinovat síly proti vládnoucí straně Právo a Spravedlnost ve volbách do Evropského parlamentu.

Britský magazín The Prospect tvrdí, že „tyto volby už nyní ukázaly, že centrální a východní Evropa neuskutečnila nezvratný obrat od liberální demokracie a směrem k autoritářství“. Podle magazínu je Čaputová nadějí v tom, že jako mnohé jiné osoby, které usilují o největší politické pozice ačkoliv s politikou předtím neměli nic společného, je i ona „outsider“. Avšak zatímco tyto osoby „způsobily narušení napříč západním světem“. Čaputová však dle magazínu ukazuje, že úspěšný „outsider nemusí být extrémista“.

Čaputová bývá přirovnává k řadě osobností, milovaných liberály. Podle Niče je „slovenským Macronem“, přičemž s francouzským prezidentem sdílí to, že do politiky vstoupila jako outsider. Magazín Foreign Policy zase píše, že možná budoucí první slovenská prezidentka podle jejích příznivců dává vzpomenout na prvního českého prezidenta Václava Havla, „ který zůstává politickou a morální ikonou na Slovensku i v České republice“.

Boj dobra proti zlu

BBC i Foreign Policy podotýkají, že Čaputová svou kampaň zarámovalo do podoby boje dobra proti zlu. Podle BBC o tom svědčí známý citát „Jediná věc je nezbytná pro triumf zla, aby dobří lidé nic nedělali“, který se objevil na její Facebookové stránce, přičemž britská stanice podotýká, že to může být znít poněkud přehnaně vzhledem k spíše ceremoniálním pravomocem slovenského prezidenta. Pro Foreign Policy je tím sloganem „starwarsovsky“ znějící „Postavme sa zlu, spolu to dokazeme” (“Let’s face the evil together”).

Všechny zmíněná média své zahraniční čtenáře informují, že tímto zlem je myšlena údajně velmi zkorumpovaná politická scéna na Slovensku, reprezentovaná vládní stranou SMER a bývalým slovenským premiérem, Robertem Ficem. Média připomínají, že Čaputová vzešla z vln protestů vzedmutých z rozhořčení nad vraždou investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky, z které byly obviněn podnikatel Márian Kočner, který má mít vazby na SMER.

Foreign Policy upozorňuje, že tento příběh o dobru a zlu přejala i slovanská média, která jednoznačně dávají přednost Čaputové před jejím soupeřem, Marošem Šefčovičen, který má podporu strany SMER. Dokazuje to např. .týždeň, jeden z nejvlivnějších slovenských týdeníků, který na titulní stránku fotku Čaputové s titulkem „Naděje“ v jasné narážce na bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu. Naopak Šefčovič dostal titulek „Oportunista“.

„Nemyslím si, že by paní Čaputová byla špatným prezidentem, ale média nehrála fér. Ani se nesnažila být neutrální,“ cituje Foreign Policy europoslankyni za SMER, Moniku Smolkovou, podle která vládní strana na rozdíl od svých polských a maďarských sester nemá žádnou mediální hlásnou troubu. Magazín jí dává za pravdu, že skutečně v porovnání s Polskem a Maďarskem jsou slovenská média svobodná.

Magazín též upozorňuje na to, že jak Čaputová tak Šefčovič jsou navzdory svým odlišným názorům – Čaputová je jasná liberálka, Šefčovič line ke konzervativním myšlenkám – jsou oba jasně proevropští. Sama Čaputová přiznala, že v ideálním světe by byli na stejné lodi. „Jsem ráda, že čelím jemu, ne nějakému z krajně pravicových či radikálních kandidátů“. Tato věta zdá se zdá vystihovat postoj západních médií k „outsiderovi“ Čaputové.