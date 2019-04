Zhrzená Tymošenková? Po prohraných volbách sepsula Porošenka i Zelenského

Tymošenková podle agentury Interfax-Ukrajina obvinila Porošenka, že postoupil do druhého kola vinou falšování. Výsledky voleb ale nenapadne, protože nevěří, že u ukrajinských soudů lze dosáhnout spravedlnosti.

Podle předběžných výsledků z téměř 99 procent volebních okrsků komik Zelenskyj zvítězil s velikou převahou 30 procent hlasů, zatímco Porošenko získal necelých 16 procent hlasů. O vítězi rozhodnou Ukrajinci 21. dubna.

"The election results were rigged." Yulia #Tymoshenko says Petro #Poroshenko made it to the second round of the presidential election "via falsifications," but will not challenge the result. #Ukraine #UkraineElections More: https://t.co/m1n7wFxpKk pic.twitter.com/tLEbrD6Vrf