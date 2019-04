Jsou Rusové pro sjednocení s Běloruskem? Průzkum přinesl nečekaná zjištění

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Bezmála polovina Rusů, 48 procent, se domnívá, že Rusko a Bělorusko by se neměly spojit do jednoho státu. Pro rovnoprávné sjednocení se v průzkumu státní agentury VCIOM vyslovilo 18 procent dotázaných, pro začlenění Běloruska do Ruské federace jako jednoho či více subjektů 17 procent, napsal dnes deník Kommersant na svém webu. Zbývající dotázaní se nevyjádřili.