Tsipras jako první řecký premiére navštívil Makedonii

Dohoda byla podepsána loni v červnu v řeckém městě Prespa. Makedonci od odtržení od Jugoslávie před 28 lety používali pro svou zemi název Makedonie. To ale Řekové považovali za zásah do svého dědictví a za skrytý územní nárok na stejnojmennou řeckou provincii a sousedům kvůli tomu blokovali cestu do NATO a Evropské unie.

Dnešní návštěva ve Skopji byla dalším významným krokem do nové éry sousedských vztahů. Tsipras a severomakedonský premiér Zoran Zaev a ministři obou vlád podepsali vícero dohod zaměřených na zintenzivnění spolupráce. Patří mezi ně podle zpravodajského webu 24.mk komplexní akční plán, dohoda o spolupráci v oblasti obrany nebo memorandum o spolupráci při urychlení integrace Severní Makedonie do EU.

Podle agentury AP se podepsané dokumenty například týkají otevření velvyslanectví v hlavních městech, uvolnění obchodních bariér nebo střežení severomakedonského vzdušného prostoru řeckou armádou.

"Ztratili jsme spoustu času a teď to musíme dohnat. Chceme budovat silné pouto důvěry a stability," řekl novinářům Tsipras po jednání se svým protějškem Zaevem. "Když jsem létával do Evropy, pilot se vyhýbal vzdušnému prostoru bývalé jugoslávské republiky Makedonie. Teď už tenhle nesmysl nebude existovat," dodal mimo jiné.

S Tsiprasem a deseti členy jeho vlády přiletěla dnes do Skopje i více než stovka řeckých podnikatelů. Tsipras společně se Zaevem odpoledne zahájili ekonomické fórum, do něhož se zapojilo přes 400 podnikatelů z obou zemí.