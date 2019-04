Nevídaná věc v otázce brexitu: Corbyn se shodl s Mayovou

"Uznáváme, že se posunula a já uznávám, že je mou zodpovědností zastupovat lidi, kteří podpořili v posledních volbách labouristy i lidi, kteří labouristi nepodpořili, chtějí ale jistotu a bezpečnost pro svou vlastní budoucnost," uvedl Corbyn v reakci na pozvání premiérky k jednání.

Nejdůležitější otázkou nyní podle Corbyna není, zda se bude Británie účastnit voleb do Evropského parlamentu či nikoli, ale to, "abychom zajistili, že nevypadneme z EU příští týden bez dohody". Po brexitu bez dohody by totiž podle něj následoval chaos.

Corbyn zároveň upozornil, že se nezříká možnosti, že by se labouristé mohli pokusit vládě premiérky Mayové vyjádřit nedůvěru, "pokud se ukáže, že si vláda není schopna zajistit většinu v Dolní sněmovně".

Mayová dnes po více než sedmihodinovém zasedání své vlády oznámila, že hodlá požádat o další odklad termínu brexitu, který je nyní naplánován na 12. dubna. Čas do mimořádného summitu EU příští týden ve středu chce premiérka využít právě k jednání s lídrem opozice o dalším postupu na cestě k brexitu. Rozhovory by se podle ní nicméně neměly týkat již dojednané brexitové dohody, ale pouze politické deklarace o budoucích vztazích Británie s EU.

Premiérčin dnešní proslov přivítala také vlivná labouristická poslankyně Yvette Cooperová. Dnes dopoledne britská média informovala, že Cooperová spolu s dalšími kolegy připravila návrh zákona, který má vládu přinutit k žádosti o dlouhý odklad brexitu. Cooperová po večerním projevu Mayové uvítala, že premiérka uznala nutnost vyhnout se brexitu bez dohody 12. dubna.