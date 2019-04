Kompromisní návrh brexitu? Konzervativci a labouristé jednali bez Mayové i Corbyna

Po středeční schůzce Mayové s Corbynem označili mluvčí obou stran diskusi za konstruktivní. Zdroje britských novinářů ve vládě i v Labouristické straně ale situaci příliš optimisticky nepopisovaly. Podle vládního pracovníka citovaného reportérem webu BuzzFeed UK Alexem Wickhamem setkání "nedopadlo dobře".

Většinou dobře informovaná hlavní politická komentátorka BBC Laura Kuenssbergová dnes ale uvedla, že vláda nyní dává přednost nalezení východiska z patu ve spolupráci s labouristy před hledáním alternativních cest k brexitu v Dolní sněmovně. Původně se uvažovalo, že vláda v pondělí předloží poslancům několik různých návrhů, o kterých by mohli hlasovat. Vládní mluvčí ale dnes uvedl, že to v plánu není.

"Osoby na obou stranách byly včera večer ohledně šance na úspěch pesimistické," napsal dnes ráno deník The Times. "Mayová... se podle všeho nevyjádřila k tomu, zda je ochotna zmírnit svůj odpor k celní unii (po odchodu Británie z EU, pozn. ČTK). Nadále důrazně odmítá myšlenku nového referenda," pokračuje list.

Právě plebiscit, který by potvrdil výsledek jakékoli brexitové dohody schválené v parlamentu, byl podle stínového ministra Starmera jedním z bodů dnešních rozhovorů. Labouristé v posledních týdnech avizovali, že hodlají začít naplno prosazovat uspořádání referenda o jakémkoli "důvěryhodném plánu pro odchod" z unie, jejich postoj je však v tomto směru značně nejasný.

Nabídka premiérky Mayové k rozhovorům o brexitovém kompromisu postavila Corbyna před dilema, jehož jasnému řešení se vůdce opozice dlouho vyhýbal. "Výpočet je prostý. Velká většina stoupenců labouristů je proti brexitu, ale volební obvody, které strana potřebuje k tomu, aby se dostala k moci, jsou jasně pro. Vedení má za to, že si nemůže dovolit být zcela antibrexitové ani zcela pro brexit," vysvětloval ve středu situaci magazín Politico. "Opravdu mě to deprimuje. Je to z její strany (Mayové) dobrý tah. Nutí nás to k volbě," komentoval problém pod podmínkou zachování anonymity jeden z labouristických členů Dolní sněmovny.

Britská vláda původně dávala najevo, že chce jednání s labouristy včetně hlasování o případném společném plánu stihnout do konce týdne. To se však podle všeho nepodaří. Vláda by totiž bývala musela ještě dnes předložit patřičný návrh dolní komoře parlamentu, která však odpoledne až do pondělí přerušila své zasedání kvůli tomu, že do zasedacího sálu začalo zatékat.

Předseda Evropské rady Donald Tusk přitom požaduje, aby premiérka Mayová nejpozději v pondělí dopisem vyjasnila britské záměry. Vládní mluvčí dnes nicméně řekl, že Mayová takový dopis musí odeslat nejpozději den před summitem, tedy v úterý. Ve středu večer k záměrům britské vlády mají zaujmout stanovisko lídři ostatních členských zemí EU na mimořádném summitu.