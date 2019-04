Poprava známého novináře. V Srbsku padly přísné tresty za vraždu z roku 1999

Soudkyně Snežana Jovanovičová řekla, že odsouzení byli shledáni vinnými z toho, že vraždu objednali.

Bývalý šéf DB Radomir Marković má podle rozsudku za mřížemi strávit tři desítky let. Stejně dlouhý trest si má odpykat bývalý náčelník bělehradského centra DB Milan Radonjić. Hlavního zpravodajského inspektora Ratka Romiče soud odsoudil ke dvacetiletému trestu odnětí svobody. Čtvrtým obžalovaným je Miroslav Kurak, který si má odpykat rovněž dvacetiletý trest. Je ovšem na útěku a byl na něj vydán mezinárodní zatykač.

Marković si už ve vězení odpykává 40letý trest za podíl na vraždě bývalého srbského prezidenta Ivana Stamboliče z roku 2000 a pokusu o atentát na opozičního politika Vuka Draškoviče z roku 1999. Drašković tehdy vyvázl jen se zraněními, ale čtyři další lidé přišli o život.

Ćuruvija byl zavražděn 11. dubna 1999 před svým domem, když se vracel z procházky. Podle policejních záznamů a svědeckých výpovědí na něj dva dosud neznámí maskovaní útočníci vystřelili čtyři rány zezadu a zasáhli ho do hlavy a do srdce.

Stalo se to krátce poté, co Severoatlantická aliance zahájila nálety na Srbsko s cílem přinutit ho stáhnout jednotky z jeho tehdejší provincie Kosovo. Ćuruvija tehdy Miloševičův režim ostře kritizoval. Novinářova rodina někdejšího srbského prezidenta obvinila, že to on osobně si vraždu objednal.

Agentury připomínají, že jde o první rozsudek, jaký kdy v Srbsku padl v souvislosti s vraždou novináře. Soudní proces byl považovaný za důležitý krok ve vyrovnávání se Srbska se zločiny spáchanými během Miloševičovy éry.