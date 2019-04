Putinovy hroby se šíří Ruskem: Vůdce zemřel? Ne, pouze zradil lid Ruska, tvrdí aktivisté

Putin zradil ruský lid, pro občany Ruska zemřel

Instalaci, která obsahuje vedle podobizny na černém náhrobku také data 1952-2019, provází vzkaz: „Zradil ruský lid". K protestu se přihlásila ruská skupina AgitRossia, jež o sobě píše jako o„federálním kanálu pouliční agitace". Ve svém vzkazu na síti Telegramu píší: „Petrohrad převzal štafetu." Aktivisté dodávají: Co jsme tím chtěli říct: za přijímání zákonů proti lidem, za neustále lži a odporná pravidla, Putin pro občany Ruska zemřel."

Poprvé se podobný náhrobek objevil v Naberežnym Čelnym (Republika Tatarstán) dne 10. března letošního roku při protestní akci proti „rušení a izolaci" ruského internetu, jež se konaly v několika ruských městech. Příštího dne po zveřejnění začaly být příspěvky s fotografií hrobu mazány na internetové síti VKontakte. Objevily se zprávy, jež uvedly, že obrázky byly „zavádějící" a uživatelé si na ně často stěžovali. Síť VKontakte nicméně slíbila, že smazané fotografie obnoví.

Návrh zákona o „izolaci ruského internetu" předpokládá, píše portál Snob, že provozovatel Runet bude pracovat bez zahraničních technologií. „Zatím prošel pouze prvním čtením. Kritici iniciativy poukazují na to, že to může vést k velkému nárůstu cen služeb z důvodu dodatečné zátěže pro poskytovatele komunikace. Dokument navíc poskytne orgánům možnost blokovat přístup k jakémukoli zdroji," připomíná Snob. Zákon, podepsaný 18. března, by měl blokovat veškerý obsah, který „uráží ruskou společnost, vládní organizace a státní symboly".

Jak připomíná Tatjana Voltskaja na stránkách ruského vydání amerického rádia RadioLiberty, autorem díla byl aktivista Kurgan Jevgenij Žukov, který byl na 15 dní zatčen. V polovině března byl místní aktivista Karim Jamadajev zatčen na 28 dní za podobnou instalaci v Naberežnym Čelnym počátkem dubna. Byl zadržen a odsouzen k 28 dnům nucených prací.

Hanebný pluk a fáze rozpadu ruských vůdců

V metropoli Petrohradu se pak na dveřích automobilů objevily portréty postav takzvaného „hanebného pluku" - Dmitrije Medveděva, Valentina Matvienková a dalších politici a úředníci, kteří podporovali nepopulární důchodovou reformu. Prezident Putin, který nejprve slíbil, že nezvýší věk odchodu do důchodu, a pak podepsal odpovídající zákon, byl započítán mezi „hrdiny" tohoto„hanebného pluku", připomíná ruská novinářka.

Grigorij, jeden z aktivistů skupiny AgitRussia řekl Radio Liberty, že s tímto aktem chce hnutí vyhlásit, že „prezident (již) dlouho ztratil důvěru lidí a je ve skutečnosti politickým mrtvým tělem". Hlavním úkolem této akce je podle Gregorije podpora aktivistů v jiných městech, kteří instalovali podobná zařízení a čelili nepříjemným následkům. Podle Grigorije se nyní hnutí vyvíjí velmi dynamicky, a mnoho lidí, kteří byli dříve lhostejní k „osudu své vlasti", se poprvé zamysleli nad možností protestu, se nyní obracejí na AgitRussia.

Na hnutí se podílejí i příznivci jiných občanských a politických sil. Například nedávno se AgitRossia spojila se členy Liberální demokratické strany Ruska, aby provedli akci Blokovat Roskomnadzor: dveře pobočky tohoto oddělení petrohradské kontgrolní Federální služby supervize informací, technologií informací a masových médií, na Konogvardějském bulváru byly obtočeny červenými a bílými varovnými pásy.

Pohřební motivy a obrazy se nevyskytují poprvé v protestních vystoupeních ruských aktivistů, připomíná Voltskaja. Jednou z mimořádných akcí, kterou vytvořili petrohradští aktivisté Strany mrtvých, byla akce, během níž se zasazená tráva postupně rozrostla portrétem hlavy státu. Tento projekt byl nazván Devět fází rozpadu vůdců. Podle Grigorije z AgitRussia je Vladimir Putin „mrtvý jako politik, mrtvý lidem".