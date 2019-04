Hamáček navštívil Albánii, nabídl pomoc při vyhrocení nelegální migrace

Spolupráce na bezpečnostních projektech, které řeší nelegální migraci na Balkánském poloostrově, patřila k hlavním tématům setkání Hamáčka s Lleshajem, informovalo na svém webu české ministerstvo vnitra.

Návštěvou albánské metropole zahájil místopředseda české vlády Hamáček čtyřdenní cestu do tří balkánských zemí, na níž ho doprovázejí policejní prezident Jan Švejdar a ředitel hasičského sboru Drahoslav Ryba. Po Tiraně v následujících dnech postupně navštíví v úterý a ve středu Severní Makedonii a ve čtvrtek zavítá do Srbska.

Ministr vnitra @jhamacek zahájil svou pracovní cestu po Balkánu v Albánii jednáním se svým protějskem Sandërem Lleshajem. pic.twitter.com/D4oAculWUC — Ministerstvo vnitra (@vnitro) 8. dubna 2019

"Stabilita a bezpečnost západního Balkánu je pro Českou republiku prioritou. Musíme pokračovat v naší spolupráci tak, abychom zabránili znovuotevření západobalkánské migrační trasy," řekl Hamáček ke své nynější zahraniční cestě.

V této souvislosti dal najevo, že Česká republika je připravená "poslat do Albánie policisty a techniku, pokud by se situace na západobalkánské trase vyhrotila". Podle jeho vyjádření je to jediný účinný nástroj, jak řešit nelegální migraci do Evropy.

Hamáček a Llheshaj rovněž hovořili o aktuálním dění v Řecku, kde řada migrantů uvěřila dezinformaci o otevřených řeckých hranicích. O možném dopadu tohoto vývoje v Řecku a o preventivních opatřeních dnes mimo jiné jednala v Sofii i bulharská vláda.

Ministr Hamáček ocenil, že albánská vláda ratifikovala dohodu o působení Frontexu na území Albánie, která 1. května vstoupí v platnost. Česká policie již Frontexu nabídla vyslání policistů na ostrahu albánské strany řecko-albánské hranice. Nyní čeští policisté působí na řecké straně v oblasti Ioannina.

České ministerstvo vnitra připomnělo, že v předchozích letech ČR s Albánií uskutečnila řadu projektů zaměřených především na oblast boje proti organizovanému zločinu a na drogovou a kybernetické kriminalitu. Aktuálně zástupci Kriminalistického ústavu pomáhají kolegům z Albánského forenzního institutu s přípravami na akreditaci jejich laboratoře podle mezinárodních standardů.