Putin na Ukrajině prohrál? Ve Washigntonu mají jasno

Ukrajinský systém funguje

Úspěch Volodymyra Zelenského, jenž je momentálně považován za favorita druhého kola prezidentské volby, které proběhne v druhé půlce dubna, ukazuje, že ukrajinský politický systém alespoň v některých ohledech funguje velmi dobře, tvrdí americký server.

Od povstání proti zkorumpovanému a autoritářskému režimu uběhlo již pět let, ale Ukrajinci jsou nadále hluboce frustrováni neschopností jejich pomajdanovské vlády zasáhnout proti všudypřítomné korupci a zavést reformy, které by prudce nastartovaly ekonomický růst, poukazuje Washington Post. Připomíná, že dva politicky nejzkušenější kandidáti na prezidentský úřad, včetně stávajícího prezidenta Petro Porošenka, nabízeli víceméně to samé.

"Porošenko, příslušník nenáviděné ukrajinské třídy oligarchů, brání zakořeněné zájmy, které brzdí zemi, která navzdory bohatým zdrojům zůstává jednou z nejchudších v Evropě," konstatuje vlivný deník. Kvituje, že Zelenskyj tedy poskytl voličům alternativu, což není v mnoha postsovětských státech, včetně Ruské federace, zdaleka pravidlem.

První kolo voleb, ve kterém Zelenskyj rozdrtil dalších osmatřicet kandidátů, bylo podle mezinárodních pozorovatelů svobodné a v zásadě férové, zdůrazňuje editorial. To označuje za další úspěch, který může dělat dojem na "poddané" ruského prezidenta Vladimira Putina.

Z ukrajinské politické mapy také zmizela kdysi silná podpora kandidátů, kteří slibovali vazalský poměr k Rusku a kopírování tamního autoritářského systému, poukazuje washingtonský server. Doplňuje, že nejúspěšnější proruský kandidát obdržel v prvním kole voleb jen 12 procent hlasů.

Jedním z důvodů této změny byl potenciál Volodymyra Zelenského, tvrdí prestižní deník. Vysvětluje, že ruskojazyčný komik slíbil jednat s Vladimirem Putinem o ukončení pět let trvající války na východě Ukrajiny při zachování prozápadní orientace země.

Putin doufá v Zelenského vítězství

"Není vůbec jasné, zda (Zelenskyj) má schopnosti pro tyto obtížné úkoly či zda dokáže dostát svému slibu řešit korupci a nastolit vládu práva," pokračuje Washington Post. Podotýká, že herec uzavřel výhodnou dohodu s jedním z nejznámějším ukrajinským oligarchou, který přesídlil do Izraele poté, co se zapletl do velkého bankovního skandálu.

Zelenskyj zároveň podniká některé povzbudivé kroky, oceňuje americký server. Připomíná, že kandidát si nechává radit od předních ekonomických reformistů, kteří opustili - nebo museli opustit - Porošenkovu vládu.

Herec také západním novinářům sdělil, že cítí spřízněnost s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, oceňuje renomovaný deník. Na druhou stranu varuje, že Zelenskyj se souběžně netají obdivem k brazilskému nacionalistickému prezidentovi Jairovi Bolsonarovi a že diplomaté, kteří s ním měli možnost hovořit, postřehli, jak mizivé je jeho povědomí o mezinárodní politice.

Není vyloučené, že v druhém kole prezidentské volby se Ukrajinci vrátí zpět k známému Porošenkovi, který svou kampaň postavil na ukrajinském nacionalismu, připouští editorial. Očekává, že Vladimir Putim bude naopak doufat v Zelenskýho vítězství v naději, že s nezkušeným politikem dokáže manipulovat.

"V jednom klíčovém aspektu ovšem Putin již ukrajinské volby prohrál," deklaruje washingtonský server. Ruskému prezidentovi se podle něj nepodařilo celé hlasování zdiskreditovat a naopak se ukázalo, že Ukrajina je celistvá a nezávislá země, jejíž demokracie funguje