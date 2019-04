Rusko čelí obřím problémům: Zemi hrozí masivní exodus kvůli Putinovi

Země čelí největší demografické hrozbě za posledních 20 let. V průzkumu provedeném výzkumnou agenturou Gallup chce 20 % obyvatel Ruska natrvalo opustit zemi a usadit se někde jinde. Obdobný názor v roce 2014 mělo jen 7 % Rusů.

Pohled do věkové struktury respondentů výzkumu, kteří chtějí Rusko opustit nabízí velmi alarmující čísla. Ztrojnásobila se totiž touha opustit zemi u lidí v ekonomicky produktivním věku. V roce 2014 chtělo odejít ze země 14 % obyvatel zatímco podle posledního průzkumu to bylo už 44 % lidí ve věku 15 až 29 let. U starší věkové skupiny lidí ve věku 30 až 45 let se číslo zvedlo ze 7% na 22 %. Ztrojnásobilo se i u respondentů ve věku 46 až 60 let z 3% na 9%.

Je logické, že mladší lidé mají větší touhu ze země odejít, zatímco u starších už je takováto životní změna jen obtížně realizovatelná. Pro stát je to však velmi znepokojivé jelikož takovéto narušení demografické struktury (mladí odejdou a zůstanou pouze staří) by mohlo vést ke kolapsu penzijního systému. A to v situaci, kdy Putinův režim musel skokově navýšit věk odchodu do penze (z 60 na 65 u mužu a z 55 na 60 u žen).

Autokratický režim může hledat příčiny především ve špatné ekonomické situaci, která je v dlouhodobém hospodářském úpadku na čemž se projevují i sankce evropských zemí, kvůli ruskému zabrání ukrajinského Krymu. Jenže zjištění jsou pro ruskou vládu alarmující, protože podle nich je zásadním důvodem k odchodu ze země pro velkou část Rusů právě panující politický režim.

Výzkum vyvozuje, že vztah k prezidentu Putinovi zásadním způsobem ovlivňuje názory voličů. Z těch, kteří mají prezidenta v oblibě, jen 12 % dotázaných uvedlo, že by chtěli opustit Rusko. Z těch, kteří ho nemají v oblibě, chce 40 % opustit zemi. Poté, co klesla Putinova oblíbenost, vzrostlo procento lidí, kteří by chtěli opustit Rusko.,“ uvedl ke statistice server deníku Wall Street Journal. .

Uvědomují si to i vládní představitelé, kteří se snaží nejen podpořit porodnost v Rusku, ale především do země nalákat migraci ze sousedních ruskojazyčných zemí jako je Ukrajina, Kazachstán, Uzbekistán nebo Moldávie.

Kam by se Rusové nejraději přestěhovali? V popředí jejich zájmu jsou především vyspělé demokratické státy. Do některé ze zemí Evropské unie by chtěl 40 % Rusů a to nejvíce do Německa (15%), do USA by chtělo 12%, Japonsko nebo Kanadu by si vybralo shodně 5 % Rusů.