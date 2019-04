Lupiči přepadli letadlo v Tiraně, ukradli miliony eur

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Albánská policie zastřelila jednoho z ozbrojených lupičů, kteří dnes vtrhli na mezinárodní letiště u Tirany, odkud uprchli se zásilkou peněz, naloženou do letadla do Vídně. Oznámila to agentura Reuters. Maskovaní a ozbrojení lupiči podle policie pronikli na letiště vjezdem pro hasiče.