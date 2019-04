Putin: Výsledek Muellerova vyšetřování byl předvídatelný. Útoky na Trumpa jsou součástí krize amerického systému

„Zpočátku jsme si říkali, že tato notoricky známá komise pana Muellera nic nenajde, protože to nikdo neví lépe než my. Rusko nezasahovalo do žádných voleb ve Spojených státech, to je to první," řekl prezident Vladimir Putin během diskuse na Arktickém fóru.

Trumpa jsem nikdy předtím neznal, tvrdí prezident Putin

Putin připomněl, že se s Trumpem dříve předtím neznal. Opačné tvrzení je podle něho „naprostým nesmyslem, určeným výhradně pro domácí publikum a používaný v domácím politickém boji ve Spojených státech," zdůraznil. Skutečnost, že komise skončila jako „hora, jež porodila myš", jak se říká, bylo Putinovi „předem jasné". „Říkal jsem vám to," zopakoval Putin.

Vnitřní politická situace v USA se tím ale podle něj „nestala snadnější". Podle ruského prezidenta se dá mluvit o „určitém prvku krize v samotném americkém politickém systému". Důvodem je napadání legitimnosti výsledků voleb. „Protože koneckonců, podívejte se, co se děje. Ty skupiny, které napadají legitimně zvoleného prezidenta, co to je? Nesouhlasí s volbou amerického lidu, ruší výsledky. To je krize politického systému," dodal ruský vůdce.

Zdůraznil, že v historii Spojených států se to nikdy předtím nestalo. Prezident Putin ale přesto věří, že Rusko a Spojené státy mají „dobré možnosti spolupráce", ale lze je upravit až poté, co se „naleznou řešení domácích politických problémů" ve Washingtonu.

Mnoho věcí je přijímáno pod tlakem domácích politických okolností

„Myslím si, že mnoho věcí je dnes bilaterálně přijímáno pod tlakem domácích politických okolností," řekl o vztazích. „Doufáme, že když se tato situace normalizuje, otevřeme tím vyhlídky na spolupráci a dvoustranně na všechny otázky, které jsem zmínil, jako jsou - terorismus, epidemie, ekologie, otázky odzbrojení ... Myslím, že nás to všechny zajímá." Jakmile se v USA „vyvinou podmínky", hodlá Rusko s USA nadále spolupracovat, doplnil

Začátek takové spolupráce podle něj záleží ale spíše na americké straně. „Ať už to chceme nebo ne, nezáleží na nás," upřesnil. Zdůraznil, že Rusko bude respektovat „volbu amerického lidu, který se po volbách v roce 2020 stane prezidentem Spojených států". „Jsme připraveni s ním spolupracovat," uvedl, a to „s radostí na pokračování v plném a rovném dialogu se Spojenými státy".

Ruský prezident neopomněl připomenout, že nikdy nebyl obhájcem Donalda Trumpa, a dodnes ním má Rusko mnoho neshod. „Za jeho administrativy bylo proti Rusku uloženo velké množství sankcí ... Pokud se však obnoví dialog mezi Spojenými státy a Ruskem, který bude plnohodnotný, rovný, včetně otázek týkajících se znepokojení jak pro nás, tak pro celé lidstvo, o otázkách odzbrojení - za to budeme jen šťastní, jsme na to připraveni, " uzavřel Putin.