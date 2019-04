Porošenko to má spočítané? Zelenskyj si před 2. kolem udržuje značný náskok

Pro Zelenského, který vyhrál první kolo voleb se ziskem 30 procent hlasů, bude ve druhém kole 21. dubna hlasovat 49,3 procenta voličů, vyplývá z průzkumu.

Pro Porošenka, který v prvním kole obsadil druhé místo s 16 procenty hlasů, bude ve druhém kole hlasovat 20,6 procenta voličů. Zhruba pětina Ukrajinců se pro svého kandidáta dosud nerozhodla.

Famous #Ukraine #boxer Vladimir #Klichko (brother of #Kyiv's major) calls presidential candidate Vladimir #Zelensky, who is a suspected drug addict refusing to be tested on drugs, to finally have a drug test with VADA independent testers (video in English) pic.twitter.com/5ZFF2MULaB