Američan Calvey byl v Rusku přemístěn do domácího vězení, orodovali známí podnikatelé

V pozadí Calveyho obvinění a uvěznění byl podle tisku korporátní spor fondu Baring Vostok s podnikatelem Arťomem Avetisjanem o ovládnutí banky Vostočnyj. Podle Calveyho obhájců je obvinění mlhavé a neobsahuje nic konkrétního. Na podnikatelovo věznění a omezení přístupu k němu si stěžovalo velvyslanectví USA v Moskvě.

Za Calveyho osvobození veřejně orodovali známí podnikatelé i politici, jako jsou šéf největší ruské banky, státní spořitelny Sberbank German Gref, ombudsman ruských podnikatelů Boris Titov, ředitel Ruského fondu přímých investic Kirill Dmitrijev, který se nabídl za Calveyho zaručit, nebo bývalý ministr financí Alexej Kudrin.

A court in Moscow ordered U.S. investor Michael #Calvey to be released from pretrial detention and placed under house arrest instead. #Russia — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) 11. dubna 2019

Únorové zatčení Calveyho podle agentury Reuters znejistilo mnohé západní investory, ale znepokojilo i některé kremelské politiky, kteří se obávali dopadů na podnikatelské prostředí v zemi. Vyšetřovatelé původně požadovali, aby Calvey zůstal ve vazbě až do soudu, sami ale nakonec ve středu prokuraturu o jeho propuštění do domácího vězení požádali.

Soud dnes při zdůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že Calvey má v Moskvě "pevné sociální vazby", konstatoval, že za jeho propuštění se přimluvila řada vlivných osob, a připomněl jeho investiční aktivitu a dobročinnost v Rusku. Kromě obhájců nesmí s nikým komunikovat, soud mu nepovolil ani požadované dvouhodinové procházky.

Rozhodnutí o domácím vězení platí jen do soboty, protože při únorovém zatčení byl Calvey umístěn do vazby právě do 13. dubna. Vyšetřovatelé se proto podle Interfaxu musejí co nejdřív na soud obrátit s žádostí o prodloužení trestu, jinak by byl v sobotu propuštěn.

Ruský ministr hospodářství Maxim Oreškin v prvním komentáři označil propuštění Calveyho za dobrý signál pro investiční klima v Rusku. "Hospodářské otázky musejí zůstat hospodářskými, kriminálními se mají stávat jen velmi zřídka," citovala Oreškina agentura TASS.