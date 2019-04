Američan Calvey zůstane v domácím vězení, ruský soud zamítl kauci

Američan, který podle žalobců zpronevěřil 2,5 miliardy rublů (přes 850 milionů Kč), byl ve vyšetřovací vazbě od poloviny února. Ve čtvrtek byl propuštěn do domácího vězení s tím, že verdikt platí do soboty. Moskevská prokuratura proto dnes požádala o prodloužení. Calveymu hrozí až deset let vězení, provinění popírá.

V pozadí Calveyho obvinění a uvěznění je podle tisku korporátní spor fondu Baring Vostok o ovládnutí banky Vostočnyj. Podle Calveyho obhájců je obvinění mlhavé a neobsahuje nic konkrétního. Za Calveyho osvobození se veřejně přimlouvali známí podnikatelé i politici, zatčení podle agentury Reuters znejistilo mnohé západní investory.

Soud ve čtvrtek při zdůvodnění svého rozhodnutí o domácím vězení uvedl, že Calvey má v Moskvě "pevné sociální vazby". Konstatoval, že za jeho propuštění se přimluvila řada vlivných osob, a připomněl jeho investiční aktivitu a dobročinnost v Rusku. Kromě obhájců nesmí s nikým komunikovat, soud mu nepovolil ani požadované dvouhodinové procházky.