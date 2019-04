Deset mocných zbraní, které má NATO proti Rusku

F-35 Joint Strike Fighter

Americká stíhačka je považována za vůbec nejlepší bojový letoun světa. Díky svým pokročilým senzorům a schopnosti rychle vyhodnocovat zpravodajské informace dokáže nezávisle analyzovat vývoj situace na bojišti a vést nejsložitější operace. Vzhledem k jeho značné ceně nicméně řada evropských zemí stále spoléhá na starší model F-16 nebo hledá evropské varianty.

Eurofighter Typhoons

Multifunkční letoun vyráběný a používaný Velkou Británií, Německem, Itálií a Španělskem dle odborníků dokáže držet krok s ruským stíhacím letounem Su-35. Jeho výhodou je značná hbitost díky které se může lehce dostat do zad svého ruského protivníka.

Bombardéry

USA opakovaně posílají do Evropy své bombardéry na rutinní rotace od roku 2014, kdy Rusko provedlo anexi Krymu. V tu dobu Spojené státy poslaly dva B-2 Spirit a B-52 bombardéry. Kromě nich posílají i bombardéry typu B-1B Lancers.

Boeing P-8 Poseidon

Rusko se holedbá svými ponorkami, které mají dle ruského propagandistického časopisu severu Sputnik „děsit USA“. Spojené státy skutečně hrozbu nepodceňují a mají na ni řešení – výzvědné námořní letadlo Boeing P-8 Poseidon, schopné odhalit ponorky skrývající se ve vodách. Letadlo mají k dispozici i další spojenci USA v NATO, kteří se obávají ruského úderu, jako je Norsko či Velká Británie.

Fregaty

K tomuto účelu též slouží fregaty. Francie, Itálie, Španělsko, Norsko či Dánsko mají fregaty s velmi účinným monitorovacím systémem. Podle Bryana Clarka z Center for Strategic and Budgetary Assessments dokáží najít nepřátelské ponorky, zvláště ty na dieselový pohon, velmi snadno. Tyto fregaty mohou být použity proti ruským ponorkám ve východním Středomoří a v Černém moři.

Ponorky třídy Virginia

Americké ponorky jsou užitečné nejen proti lodím a ponorkám protivníka, které mohou potopit svými torpédy. Jsou též účinné proti nepřátelským pobřežním a pozemním základnám, které mohou zasáhnout prostředním raket typu Tomahawk. Američané je tedy mohou použít proti ruských vzdušným obranným systémům, ke kterým by se letectvo těžko dostávalo.

Hughes AH-64 Apache

Americký bojový vrtulník si vydobyl zásluhy už během studené války na Blízkém východě proti povstalcům, může být ale použit i proti konvečním armádním silám. Nese šestnáct raket typu Hellfire najednou, z niž každá dokáže proniknout brněním nepřátelské jednotky. Americká armáda navíc plánuje jejich nahrazení ještě účinnějšími střelami.

Leopard 2

Německý tank je považován za jeden z nejlepších na světě a díky tomu je jádrem protitankové obrany NATO. Ačkoliv nedávno utrpěl jisté šrámy na své pověsti kvůli své nedostatečné performanci v Sýrii, podle odborníků stále dokáže v součinnosti s dalšími tanky, které má NATO k dispozici (americký M1 Abrahams, britský Challenger 2), poměrně snadno zničit své ruské protějšky díky delšímu dostřelu.

Letadlové lodě třídy Nimitz

USS Harry S. Truman, letadlová loď třídy Nimitz, byla na poslední chvíli poslána, aby se zúčastnila operace Trident Juncture, masivního vojenského cvičení NATO v Norsku minulý rok. Loď měla na palubě 6 000 lidí a značný počet stíhacích bombardérů typu F/A-18E/F Super Hornet. Bylo to připomínkou Rusku, že USA mohou poslat své letadlové třídy do této oblasti a odtud pokračovat do Baltského moře bez větších problémů.

MIM-104 Patriot

Taktický mobilní raketový systém využívající střely dlouhého doletu typu země-vzduch může být v případě potřeby přesunut kamkoliv a odstranit přilétající střely. K dispozici jej má několik evropských zemí jako je Nizozemsko, Španělsko, Řecko či Německo. Státy NATO se též přesouvají k aplikaci pozemního obranného systému Aegis Ashore Missile Defense System.