Tisíce demonstrujících, mladí lidé nechtějí žít na zdevastované planetě

"Obavy mladých demonstrantů jsou opodstatněné," zní titulek textu v prestižní vědecké publikaci. Badatelé z celého světa v něm prohlašují, že rozhořčení mládeže se může opřít o nejlepší dostupné vědecké poznatky. "Současná opatření na ochranu klimatu a biosféry jsou hluboce nepřiměřená. (...) Je zcela zásadní začít okamžitě s rychlou redukcí emisí oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů," dodávají vědci.

Manifestace volající po větším úsilí politiků v boji proti změnám klimatu se ve větším měřítku konají pravidelně už několik měsíců. Počátečním impulsem bylo počínání školačky Thunbergové, která loni v létě začala vždy v pátek chodit před švédský parlament a apelovat na tamní politiky. Dosud nejrozsáhlejší byly protesty 15. března, kdy se při celosvětové "mobilizaci" demonstrovalo od Sydney přes Soul a New York až po ugandskou Kampalu.

Při dnešním kole "pátků pro budoucnost" se podle deníku The Guardian konaly akce ve více než 30 zemích světa. Na sociálních sítích se objevily snímky z pochodů v Británii, Francii, Německu či Finsku, ale také v Turecku a Indii.

"Byl to opravdu fantastický den, po celé zemi protestovaly tisíce a tisíce studentů a pokračujeme v budování hnutí," citoval The Guardian Jakea Woodiera, který se účastnil shromáždění v Londýně.

Podle britského listu aktivistům vyjádřili podporu kromě vědců i nejrůznější celebrity. Je mezi nimi i britský přírodovědec David Attenborough, který se proslavil jako hlas provázející diváky přírodopisnými dokumenty BBC. Deníku The Washington Post řekl, že manifestace samy o sobě nic neřeší, ale mohou změnit názory veřejnosti i politiků. "A to je důvod, proč stojí za to stávkovat," dodal.