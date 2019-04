Moskva bude obyvatelům Donbasu vydávat ruské pasy

Rozhodnutí podle Kommersantu vstoupí v platnost po druhém kole ukrajinských prezidentských voleb, v němž se příští neděli rozhodne mezi Volodymyrem Zelenským a Petrem Porošenkem. V části Doněcké oblasti kontrolované povstalci žije podle ruského listu 2,3 milionu lidí, v Luhanské oblasti necelého půldruhého milionu.

"Jakou máme jinou možnost? Tamní lidé nikam jezdit nemohou, urovnání krize je ve slepé uličce," řekl ruskému listu nejmenovaný činitel ruské vlády.

Podle novely ruského zákona o občanství, která vstoupila v platnost letos v březnu, má prezident právo umožnit z humanitárních důvodů určité kategorii cizinců, aby získala ruské občanství jednodušším způsobem, než je obvyklé. Podobná praxe už funguje v Podněstří, separatistické moldavské enklávě osídlené většinovými Rusy.

Ruské regiony sousedící s povstaleckými oblastmi Donbasu se podle Kommersantu připravují na příliv nových ruských občanů. V Rostově na Donu, ležícím nedaleko ukrajinských hranic, v polovině března otevřeli nový migrační úřad ministerstva vnitra a nová infrastruktura pro migranty se buduje i v jiných ruských pohraničních městech.

Podle Putinovy koncepce migrační politiky do roku 2025 se stát snaží přesídlit do Ruska co největší počet ruskojazyčných krajanů. Počítá se s přesídlením pěti až deseti milionů lidí nejen z Ukrajiny a Moldavska, ale i z Kazachstánu nebo Uzbekistánu, napsal Kommersant.