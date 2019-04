Výstavba Notre Dame zabrala ve středověku téměr 200 let, požár klenot zničil za jediný večer

Katedrála Notre Dame, do češtiny se nejčastěji překládá jako chrám Matky Boží, má svůj počátek v roce 1163, kdy byla zahájena její stavba zásluhou pařížského biskupa Maurice de Sully. Její středověká výstavba trvala do roku 1345. Jedná se o vzácné spojení gotické a románské architektury. I když stavba obdobných katedrál byla typická právě pro gotiku, vzhledem k velmi ranému datu zahájení stavby se do jejího stylu promítl i starší románský sloh. Pro srovnání stavba pražské katedrály sv. Víta byla zahájena až v roce 1344, pařížská katedrála se tak řadí k nejstarším dominantám svého druhu.

Jednu věc má však s pražským kostelem společnou. Středověkou podobu pražské ani pařížské katedrály si dnes autenticky prohlédnou nemůžeme. Důvodem není ani tak včerejší požár, ale spíše pravidelné přestavby katedrál. Žádná stavba se neobejde bez rekonstrukcí a přestaveb, to platí i pro panelákový byt. V případě 9 století stojící stavby, jako v případě Notre Dame, to platí dvojnásob. Francouzské dějiny jsou plné válek a jiných politických turbulencí, v jejichž důsledku byla stavba poškozena, nehledě na neustále působící zub času.

Každý architekt, který k následným opravám a rekonstrukcím přistupoval ke stavbě něco přidal. Trend zachovat architektonické dědictví, v co nejvěrnější historické podobě se prosadil až v poslední době.

Největším ohrožením katedrály v její historii nebyly včerejší plameny, ale Velká francouzská revoluce v posledním desetiletí 18. století. Revolucionáři chtěli zemi očistit od všech náboženských pověr a symbolů, zrušili například křesťanský letopočet a kalendář, a obdobně měla být zničena i katedrála Notre Dame. I přes značné poškození však tuto politickou turbulenci stavba přežila. Záhy se v ní roku 1804 během poslední fáze revoluce nechal korunovat císařem Napoleon Bonaparte.

V letech 1844-1864 proběhla velká rekonstrukce revolucí značně poškozené katedrály, za níž stál architekt Viollet-Le-Duca. Právě podobu z poloviny 19. století můžeme pozorovat dnes. Opravné práce po proběhlém požáru pak do této podoby katedrálu vrátí. Dnes se totiž nemusíme obávat snah stavitelů doplnit historickou budovu o několik aktuálně moderních architektonických prvků.