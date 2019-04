IS chystá nové útoky v Evropě, teroristy budou Rusové a Němci, tvrdí dokumenty

Reportéři Sunday Times už dříve referovali o informacích ohledně stavu teroristické organizace a jejích plánech, které získali z hardisku ponechaného poraženými bojovníky IS v Sýrii. Nyní jej viděli celý.

V dopise, podepsaným šesti vůdci IS a adresovanému vůdci IS, Abú Bakrovi al-Bagdádímu a jeho zástupci, jej autoři seznamují se strategií IS v zahraničí. Tu rozdělují na dvě části: operace a hranice.

Operace v zahraničí má mít na starosti Abu Khabab al-Muhajir, člen IS. Podle dokumentů už kontroluje tři buňky: jednu v Rusku a dvě v Německu. Další bude založena v severovýchodní Sýrii pod separátním vedením.

Prvním cílem těchto buněk má být krádež peněz pro financování organizace. Jejich členové jsou vyzýváni k tomu, aby zabíjeli „nevěřící venture (termín pro rizikový kapitál – poznámka redakce) kapitalisty“, „hackovali banky skrze bankovní účty“ nebo vykrádali „místa, která jsou prostudována.“

Buňky též mají provádět útoky s vozidly a plánovat „speciální operace“ s „jasným cílem a výsledkem, které jsou opatrně vybrány“. Útoky v Paříži a masakr dodávkou na Manhattanu v roce 2017 byly zmiňovány jako hlavní inspirace.

Dokumenty zmiňují, že operace budou prováděny nejen členy IS v Evropě, ale mezinárodními sítěmi příznivců IS z Německa až do Ruska a Sýrie, kteří zajistí přesun zbraní a lidí přes hranice. Podle dokumentu arabští, evropští, ruští a kavkazští bojovníci jsou posíláni do Sýrie přes turecké hranice, zatímco íránští a středoasijští jsou „nejlépe“ do Sýrie dopravováni skrze Írán. Jeden člen IS je v dokumentu zmiňován jako člověk odpovědný za přijímání migrantů.

Tato skutečnost vznáší otázku, jak je IS schopen přesouvat lidi skrze hranice, když všechny zúčastněné státy jejich obranu považují za svou prioritu. Zpravodajské služby všude na světě varují právě před tímto pohybem teroristů.

Podezření, že Turecko nechává bojovníky IS, aby se poměrně volně přesouvali přes jeho hranice, nedávno zmínil český prezident Miloš Zeman. Podle něj to z Turecka činí „faktického spojence IS“. Turecko to ostře odmítlo.

V jiném listu Abu Bakrovi a jeho zástupci, velitel IS, Abu Taher al-Tajiki, píše, že má vyhlédnuté cíle, které „zničí ekonomický svět v Evropě a rozšíří hrůzu v srdcích nepřátel Alláha“. Abu Taher zmiňuje dvě operace, které se uskuteční 10 až 20 dní poté, co list byl poslán (prosinec minulého roku).

Jako první cíl je zmiňována vysokorychlostní trať v Německu. Druhým je ropné potrubí v petrolejové rafinérii blízko švýcarskému městu Basilej, na hranicích s Francií. Tento útok by tedy ohromil ekonomiku hned dvou zemí, pyšní se autor návrhu. V obou případech Abu Taher slibuje Abu Bakrovi, že útočník mu pošle video, ve kterém mu přísahá věrnost.

Několik dní poté, co byl dopis napsán, byla nalezena vlajka IS blízko berlínské vlakové koleje, kde došlo k poškození přepálených drátů. Sunday Times nicméně podotýká, že ani metoda útoku ani časový rámec nesedí zcela tomu, co bylo napsáno v dopise. Nicméně, minulý měsíc byl zadržen irácký muž, který měl stát jak za tímto pokusem, tak pokusem o útok na železnici v Bavorsku. Nebyl zmiňován žádný útok na rafinerii v Švýcarsku.

Tyto dokumenty odhalují, že podporovatelé IS v Evropě a jinde jsou stále ve spojení s vůdci skupiny v Sýrii a Iráku. To odporuje narativu o „osamělém vlku“, který provádí příznivci IS v Evropě.