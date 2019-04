„Sklízejí, co zaseli“. Internetem se šíří falešné zprávy, požár katedrály přičítají muslimům

Volného tezi, že požár byl úmyslný útok muslimů na jeden z nejznámějších křesťanských svatostánků, případně jako pomstychtivá odveta za masakr v mešitách na Novém Zélandu, šíři i známý a v USA jeden z nejvlivnějších deziformačních webů InfoWars, který se odkazoval na neznámého pracovníka katedrály, který měl potvrdit informace o úmyslném požáru. InfoWars stejně jako Volný však nikde necituje jakýkoliv věrohodný zdroj.

Volný se odkazuje na jakási obrázky či videa, která mají dokumentovat radost muslimů z požáru. Někteří krajně pravicoví představitelé v tomto ohledu upozorňují na „smějící se emotikony“, které muslimové měli dát ke svým zprávám. BuzzFeed však upozorňuje, že je velmi těžké zjistit z obrázků, jakého je daný jedinec vyznání, proč použil právě tento emotikon, nemluvně o tom, že tyto účty mohou být falešné. Podobné emotikony se objevily u zřejmě muslimských uživatelů v případě Novozélandského masakru a lze pochybovat, že by zrovna v tomto případě uživatelé tohoto náboženství vykazovali z události radost.

Na sociálních sítích se taktéž šíří příběh o autu zaparkovaném blízko katedrály, ve kterém byly kanystry benzínu a „arabské dokumenty“. Tato zpráva se snaží vzbudit dojem, že to má co do souvislosti s požárem katedrály, je však ale z roku 2016 a není s incidentem vůbec spjata.

Podobně i zpráva protimuslimského serveru Jihad Watch dávala do souvislosti požár s údajnou pokusem muslimské dívky z nenaplněné lásky vyhodit do vzduchu auto naplněné kanystry benzínu v blízkosti katedrály. Server a jeho ředitel, Robert Spencer, přiznal, že zpráva nemá nic do činění s událostí ve Francii a byla připravena k zveřejnění ještě před vypuknutím požáru.

Tvůrci fake news o úmyslném požáru a radosti muslimů se pokusili též svá tvrzení podpořit autoritou respektovaných médií s velkým dosahem. Falešný Twitterový účet se pokusil tvářit jako oficiální účet CNN a psal o oficiálním potvrzení, že požár je teroristickým dílem. Jeho věrohodnost ale dost podlamovala skutečnost, že byl založen tento měsíc a měl jen sedm followerů. Twitter jej zrušil.

Jiný falešný účet imitoval hlavního zpravodajského rivala CNN, stanici Fox News. Účet zveřejnil údajnou (falešnou) reakci kongresmanky Ilhan Omarové, podle které „sklízejí, co zaseli“. Účet přiznával, že je parodický, byl i tak odstraněn.

Jinou falešnou zprávou je video zachycující požár katedrály, ve kterém je slyšet pokřik „Allahu Akbar“, tj. „Bůh je velký“, který často bývá asociován s teroristickými útoky a náboženským extremismem. Nicméně, video je falešné. Výkřik pochází ze starého videa dostupného na googlu.

Paradoxně, i samotný Google se podílí na tvorbě falešných zpráv spojených s požárem. Algoritmus YouTube videa z požáru katedrály označil za možnou konspirační teorii a dodal vysvětlující rámeček, který incident spojil s teroristickými útoky 11. září 2001. Naznačoval tím tedy, že se jedná o čin teroristů, přičemž se ze spojení snadno dalo nabýt dojmu, že za tím stojí muslimští teroristé.

Paradoxně, algoritmus YouTube vznikl právě proto, aby zabránil falešným zprávám se šířit. Namísto toho jednu vytvořil. Podle francouzské policie požár byl uskutečněn nehodou v souvislosti s probíhající rekonstrukcí katedrály. YouTube chybu rychle odstranil.