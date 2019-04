Ukrajina praská pod náporem lží. Mají překvapivý původ

Tuto neděli se rozhodne, zdali příštím prezidentem problémy stižené země bude herec Volodymyr Zelenskyj nebo zda pozici obhájí současný ukrajinský prezident Petr Porošenko. Favoritem je jednoznačně Zelenskyj, podle posledního průzkumu kyjevského mezinárodního institutu sociologie má 47% náskok. V prvním kole prezidentských voleb získal komik, který proslul rolí prezidenta, 30%, zatímco ten skutečný na druhém místě získal 16% hlasů.

Navzdory tomu, že se zdají být volby rozhodnuté, oba kandidáti nepolevují ve svých kampaní. Ty si neberou servítky. Zastánci obou mužů se neostýchají využít jakoukoliv možnou taktiku. Na sociálních sítích a v médiích se tak dá najít mnoho falešných zpráv, které vykreslují protikanditáta v tom nejhorším světle.

Porošenkův volební tým si stěžuje na celé řady falešných zpráv, které se kolem něj vznáší. Např. zpráva na televizní stanici 1+1, na které běží Zelenského komediální program, nařkla Porošenka, že zavraždil svého vlastního bratra. Podle jiného příběhu Porošenko vlastní továrnu na čokoládu v Rusku. Ačkoliv je pravda, že vlastní továrnu na čokoládu, její ruskou pobočku zavřel v roce 2017.

Na intenzivní dezinformační kampaň si stěžuje i tým Zelenského. Od oznámení kandidatury tří měsíce zpátky se vyskytla na sociálních sítích řada botů (počítačových programů vykonávajících automatizovanou činnost, např. psaní urážlivých příspěvků – poznámka redakce), kteří se tvářily jako oficiální účty představitelů kampaně. Podle Michaila Fedorova za tím jsou podporovatelé Porošenka.

Tito trollové dokázali shodit YouTube účet kampaně poté, co ji algoritmus společnosti na boj proti falešným zprávám vyhodnotil jako zavádějící. Ani zástupci společnosti Google (pod kterou YouTube patří), ani zástupci Facebooku s týmem nikterak nekomunikovali. Tým si tak musel pomocí vlastního algoritmu, který vyhodnocoval dezinformační příspěvky. Mezi ně ale byly zahrnuty některé pravdivé zprávy jako ta o patnáctipokojové vile na italském pobřeží, kterou Zelenskyj neuvedl ve svém majetkovém přiznání.

Ukrajinský parlament posuzuje dva návrhy zákonů, které by kriminalizovali „šíření nepravdivých informací“. Zákon by dočasně, během volebních období, zakázal ty média, které tyto dezinformace šíří a umožnil by vládě blokovat ty internetové stránky, které považují za hrozbu pro národní bezpečnost.

Úřady zároveň investují do programů kritického myšlení a mediální gramotnosti. Studenti vystavění vzdělávacímu programu realizovanému ukrajinským ministerstvem školství ve spolupráci s americkou nevládní organizací IREX měli dvakrát vyšší pravděpodobnost, že rozpoznají nenávistivé projevy a 18% větší pravděpodobnost, že rozeznají dezinformace, než ti, kteří neprošli programem.

The Atlantic však varuje předtím, aby se tyto zákony zvrhly v politickou cenzuru ve jménu bránění se ruské informační válce. Takto byli kritizováni některé kroky Porošenkovy vlády, které zakázaly působení ruských sociálních sítí jako je ruský vyhledávač Yandex či sociální síť Vkontakte, stejně jako asi 192 webových stránek, které měly vykazovat proruské sympatie.

Ukrajina za to byla obviněna svými spojenci i kritiky z toho, že porušuje demokratická pravidla. Kyjev kroky obhajoval s tím, že se nachází ve informační válce s Ruskem a že tedy má na toto jednání právo a dokonce musí k celé záležitosti přistupovat tímto způsobem.

Ruské dezinformace

Skutečností je, že ačkoliv Rusko nemusí být momentálně vůbec aktivní během ukrajinských prezidentských volbách, protože by tím dle odborníků si pouze uškodilo a nic nezískalo, ruská média sledují dění velmi pečlivě a vykládají jej takovým způsobem, který může být považován v některých případech za dezinformaci.

Např. podle serveru orientujícího se na odhalování fake news, Stopfake, ruská média napojená na Kreml uváděla informaci, že Porošenko se bojí debatovat se svým protikandidátem. Reagovali tak na video, ve kterém Zelenskyj vyzývá Porošenka, aby s ním šel debatovat do největšího sportovního stadionu na Ukrajině. Porošenko je v Rusku výrazně neoblíbený.

Porošenko ve skutečnosti se na stadiónu už objevil, nedorazil ale Zelenskyj, který jej právě prostřednictvím videa vyzval, aby přišel v jím navrženém termínu (tento pátek). Současný ukrajinský prezident mu však vzkázal, že přijde jen pokud se nebude konat ve stejnou dobu jako předepsaná debata ve veřejnoprávní televizi.