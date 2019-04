Ruská obdoba Hitlerjugend? Junarmija má zajistit mocným vedení státu

Od roku 2015, kdy ruský prezident Vladimir Putin dal podnět k založení hnutí, okolo 416 000 dětí ve věku 8-18 let vstoupilo do Mladé armády. Podle stránek hnutí do něj každý den vstupuje okolo 12 lidí. Během oslav Dne vítězství 9. května by se hnutí rádo pochlubilo 500 000 členy. V roce 2020 by chtělo ve stejný dne mít už milión členů.

Hnutí pořádá třikrát až čtyřikrát do týdne přednášky o historii, navštěvuje s dětmi muzea nebo veterány, opravuje městské historické památky či pořádá vojenské pochody. Mediální pozornost vzbudili především vojenské tábory, kde se děti např. učí co nejrychleji složit kalašnikov. Média referovala o ruském nařízení, podle kterého ruští mladí delikventi jsou povinně zařazeni do těchto táborů.

Junarmija se pokouší nové členy získat prostřednictvím různých pobídek. Např. ti členové, kteří by se chtěli stát armádními důstojníky, mohou ve svém životopise zmínit svoje zásluhy v soutěžích – např. v rychlosti složení zbraně, přesnosti střelby či fyzické vytrvalosti – pořádaných na vojenských táborech. I nevojenské univerzity ohlásily, že za tyto aktivity získají studenti další kredity.

Podle Moscow Times rodiče nechávají zapsat své děti do organizace, protože si od toho slibují jejich lepší kariéru. Jako v době SSSR, i nyní v Rusku je armáda vnímána jako jedno z nejlukrativnějších pracovišť. Čím chudší region, tím více zdejší rodiny pohlížejí na armádní službu jako na cestu k prosperitě, kterou jinak děti nemohou získat.

Hitlerjugend a pionýři

Ne všichni jsou ale z hnutí nadšení. „ Lidé z okolí města nás přirovnávají k Hitlerově mládeži (Hitlerjugend),“ přiznává Alexander Oborotov, 26letý instruktor Mladé armády. Podle Valentiny Grebenikové, výkonné tajemnice Unie výborů matek vojáků z Ruska, přijímání dětí do organizace „zločinem“. „Militarizace dětství je zakázána Úmluvou o právech dítěte [OSN]“, poukazuje.

Grebeniková shledává katastrofickým, že namísto toho, aby rodiče proti organizaci vystupovali, naopak ji vítají na základě stále přetrvávající nostalgie po mládežnických organizacích SSSR jako byli pionýři. Moscow Times poukazuje, že skutečně zde existuje jistá vazba. Igror Korovin, představitel petrohradské pobočky hnutí, uvedl ve středečním rozhovoru, že hnutí začne stavět centra v sedmi městech, které budou připomínat pionýrské paláce.

Někteří rodiče si stěžovali, že učitelé nutí jejich děti ke vstupu do hnutí. Někteří učitelé zase měli ztratit práci za projevy pochybnosti o Mladé armádě. Minulý rok byl např. propuštěn učitel z Murmansku, který kritizoval hnutí na sociálních sítích. Soud o rok později uvedl, že propuštění bylo nelegitimní a učitele uvedl zpět na jeho pozici.

V lednu začal online prostorem cirkulovat dokument zřejmě z ministerstva obrany, podle něhož všechny děti armádních činitelů mají povinnost vstoupit do hnutí. Pokud se tak nestane, bude to hodnoceno jako „nepochopení vojenského personálu principů státní policie v oblasti patriotistické výchovy občanů“.

Podle kritiků je Mladá armáda pokusem ruské vlády, jak zajistit přízeň mladých ruskému prezidentovi a zabránit jejich vstupování na demonstracích mladých lidí proti korupci, pořádaných nejznámějším ruským opozičním politikem, Alexejem Navalným.

Podle některých analytiků se též jedná snahu ministra obrany Sergeje Šojgua o budování budoucího voličstva v příští prezidentské volbě. Šojgu je po Putinovi nejoblíbenějším ruským politikem a bývá považován za jeho hlavního možného nástupce.