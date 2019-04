Porošenko hledá podporu, hrozí Putinem a omlouvá se za chyby

Jedna z posledních sondáží ukázala, že pro Zelenského hodlá hlasovat 72,2 procenta dotázaných Ukrajinců, kteří si již vybrali a jsou odhodláni volit. Porošenko se podle sociologů těší podpoře čtvrtiny voličů.

"Vím, kolik mi toho máte za zlé. Vím, jak je pro každého z vás těžké odpustit mi mé chyby a ještě jednou mi věřit. Je to moje vina. Ano, nejsem ideální. Jsem však přesvědčený, že nemáme právo škrtnout vše, čeho jsme dosáhli, a zříci se evropské budoucnosti," uvedl Porošenko v prohlášení.

Přiznal "mnoho taktických chyb", jichž se dopustil. "Jsem ale přesvědčený, že jsem nechyboval v otázkách státní strategie. Našimi hlavními úspěchy jsou armáda, asociační dohoda s Evropskou unií, bezvízový režim a mezinárodní koalice na podporu Ukrajiny," řekl prezident.

Zároveň varoval před tím, co nazval hrozbou odplaty ze strany proruských sil. "Země je nyní na rozcestí. Buď budeme odhodlaně pokračovat v postupu do Evropské unie a NATO, nebo přijde revanš," zdůraznil prezident. Tato odveta by přitom podle něj nebyla náhlá, nýbrž zpočátku nenápadná a postupně směřující k návratu do sféry ruského vlivu.

Voliče, kteří zamýšlejí odevzdat v neděli hlas Zelenskému, se od tohoto záměru snažil Porošenko odradit poukazem na nezkušenost svého protikandidáta. "(Ruský prezident Vladimir) Putin už nyní počítá se slabým, nepřipraveným, nekompetentním nováčkem ve funkci ukrajinského prezidenta, jehož je snadné obehrát na diplomatické i politické frontě," řekl a dodal, že Ukrajina potřebuje "vůdce, který je schopen Putinovi čelit".