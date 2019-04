Éra Porošenka je u konce? Zelenskému fandí rodné město, lidé mají mizérie dost

Své rozhodnutí učiní v neděli, kdy bude Ukrajina ve druhém kole voleb vybírat mezi tím, zda ve funkci udržet nepopulárního prezidenta Petra Porošenka, nebo podpořit Volodymyra Zelenského, herce zářícího v televizním seriálu o učiteli, který si náhodou prorazí cestu do nejvyššího úřadu v zemi.

Průzkumy mínění ukazují, že umělecký scénář imitující život by se doopravdy mohl stát skutečností.

Zelenskyj, který 31. března snadno zvítězil v prvním kole prezidentských voleb, má v sondážích velký náskok před Porošenkem. Zdá se, že Ukrajinci jsou ochotní dát šanci nováčkovi vzhledem k hlubokému zklamání z nynějšího prezidenta po jeho pěti letech vládnutí poznamenaného nízkou životní úrovní, obviněními z korupce a trvajícím konfliktem s povstalci podporovanými sousedním Ruskem.

Porošenko se během urputného boje s Moskvou snažil dostat Ukrajinu blíž k Evropě. Tato snaha měla ale opačný účinek, když miliony kvalifikovaných lidí odešly za lepším životem do zahraničí díky bezvízové dohodě, kterou dojednal s Evropskou unií.

Police wait outside #Kyiv's Olimpiysky Stadium ready for tonight's presidential debate between Petro Poroshenko and Volodymyr Zelenskiy.



📢 We'll be following all the evening's events, so stay tuned for updates. #UkraineElections pic.twitter.com/XdfLnXyU0U — Kyiv Post (@KyivPost) 19. dubna 2019

"Rok od roku je to jen horší," říká Ihor Ljach, který pracuje v místní ocelárně vlastněné vedoucí světovou ocelářskou a těžební společností ArcelorMittal. Tento pětačtyřicetiletý inženýr má měsíční příjem v přepočtu kolem 330 dolarů (7500 korun), což rodině sotva stačí na nákup potravin a zaplacení účtů a poplatků. Jeho žena odjela pracovat do Polska a on sám má v úmyslu ji následovat.

Ljach před pěti lety podpořil Porošenka, ale brzy přišlo rozčarování. "Už jsme hlasovali pro politiky, kteří nabízeli hezky vypadající programy, ale později zabředli do hluboké korupce," poznamenal s narážkou na kritiku Porošenka, obviňovaného z přehlížení bujících nepravostí.

Na druhé straně 55letý zaměstnanec ocelárny Serhij Šarkevyč míní, že si prezident zaslouží uznání za to, že zemi v těžké době podepřel. "Možná, že Porošenko neuspěl ve všem, o co usiloval, ale nabral správný kurz. Dělá, co může. Snaží se posílit armádu," argumentuje Šarkevyč.

Mnozí jiní v Kryvém Rihu, ležícím asi 300 kilometrů západně od frontové linie konfliktu se separatisty, odmítají zaměření Porošenka na posílení armády a na dosažení nezávislosti ukrajinské pravoslavné církve na ruské pravoslavné církvi jako propagační kousky, jež nemají nic společného se skutečnými potřebami národa.

"Je to všechno umělé. Lidi to nezajímá," hodnotí Porošenkovu platformu Andrej Kosťučenko. "Je nutné zlepšit ekonomiku a nakrmit lidi," zdůrazňuje.

"Takhle už žít nemůžeme. Potřebujeme změny," souhlasí Ihor Levončik. "Řekli nám, že budeme součástí Evropy, ale naše životní úroveň zůstala ukrajinská, zatímco ceny se skutečně vyrovnaly evropským," dodal. Tento padesátiletý muž, který odešel pracovat do Litvy, zatímco jeho třicetiletá dcera odjela do České republiky jako dětská lékařka, podporuje Zelenského, kterého zná od dětství.

Volodymyr Tignjan, který učil Zelenského na střední škole fyziku, oceňuje jeho odvahu a ostrovtip. "Od dětství se ničeho nebojí. A neustále zesměšňuje korupci a další špatnosti," oceňuje na Zelenském pedagog.