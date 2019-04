Noční můry a zocelení: Exčlenka Pussy Riot promluvila o svých zážitcích z ruského vězení

Jednou z nich je například jiný postoj ke kapitalismu. Tolokonnikovová se narodila těsně před rozpadem Sovětského svazu, a tudíž ve svém raném dětství zažila transformaci centrálně plánované ekonomiky na tržní systém. V 90. letech, kdy ruská ekonomika zkrachovala, přišla její rodina o všechno, a proto se rozhodla dát na podnikání. Na vlastní kůži si malá Naděžda vyzkoušela pokoutní prodej nekvalitní kosmetiky. Sama osobně absolvovala různé semináře, které si klady za cíl naučit začínající podnikatele prosadit své zboží, ačkoliv se jedná o šunt. Její matka byla do takových věcí blázen, což je jeden z nejpravděpodobnějších důvodů, proč s ní měla Tolokonnikovová špatné vztahy.

Pobyt ve vězení je však zlepšil. Už před přípravou oné "osudné" akce v Katedrále Krista Spasitele přemýšlela Tolokonnikovová, kolik za to asi dostane. Když se konal soud, byla Tolonniková vyzvána k doznání vinny z "trestného činu výtržnictví motivovaném náboženskou nenávistí" a k jakési prosbě o milost. "Ve skutečnosti Putinovi věřím a podporuji ho. Omlouvám se a prosím vás, abyste mě nechali jít," měla Tolokonnikovová říct a odmítla to, což se jí nakonec stalo osudným. Kdyby sklopila hlavu, možná by vyvázla pouze s podmínkou a pokutou. Její matka, která byla u toho přítomná, jenom žasla, s jakou hrdostí se její dcera nezřekla svých hodnot, což zřejmě posílilo jejich vzájemné vztahy.

Jediné, co Tolonnikovová přiznává, jsou noční můry, že je zase ve vězení. Ty se jí zdají v průměru dvakrát až třikrát týdně. Špatné podmínky v ruských věznicích přiznává i tamní justice. "Přála bych si, aby lidé uměli oddělit ruskou vládu od ruského lidu," řekla Tolonnikovová, která se po propuštění rozhodla bojovat za lepší podmínky v tamních vězeních a za práva politických vězňů. Tolokonnikovová, která je veřejně známá jako odpůrkyně ruského prezidenta Vladimíra Putina, těžce nese, že lidé v zahraničí často házejí Rusy do jednoho pytle. Na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem se osobně setkala s nepříjemným přístupem tamního personálu před nástupem do letadla. "Je důležité umět pochopit, že ne všichni Rusové jsou odpovědní za Putinovu idiocii," sdělila Tolokonnikovová.

Tolokonnikovová zároveň také uvedla, že k feminismu, boji za práva sexuálních menšin a vůbec politickému aktivismu přičichla až během studií v Moskvě, kdy se jako dívka z malého města za polárním kruhem poprvé dostala k internetu. Jako dospívající byla značně introvertní, ale už tehdy jí uchvátila osobnost francouzského filozofa Jeana-Paula Satreho. Kromě podpory feminismu a práv homosexuálů se Tolokonnikovová veřejně přiznává k odmítání kapitalismu a s ním souvisejícího odlidštění.

"Jsem smutná jenom, když chci být. Věřím, že všichni jsme zodpovědní nejen sami za sebe, ale i svojí náladu. Celé lidstvo tuto schopnost ztratilo tím, že podlehlo kapitalismu založeném na myšlence, že nám materiální dostatek přinese štěstí," vysvětluje Tolokonnikovová svůj postoj ke kapitalismu.

V době odsouzení členek skupiny Pussy Riot byly dceři Naděždy Tolokonnikovové čtyři roky. Už v tomto věku s ní Tolokonnikovová diskutovala o politice. Malá Gera si tyto rozhovory pamatovala i po propuštění z vězení. "Když jsme před dvěma lety jeli v Londýně autobusem, byl řidič překvapen, jak má sedmiletá dcera se mnou rozmlouvá o Berniem Sandersovi, Trumpovi, Obamovi a Jeremym Corbynovi," chlubila se Tolokonnikovová, která se ve svých osmnácti letech mateřství bála. Zároveň také řekla, že jí vězení naučilo diskutovat s lidmi různých politických názorů.