Severní Makedonie volí prezidenta. Hrozí malá účast a neplatnost hlasování

Podle posledních průzkumů by kandidát vládnoucí koalice Stevo Pendarovski měl získat 27 procent hlasů. S menším odstupem, s podporou 23,5 procenta hlasujících, by druhá měla skončit adeptka bývalé vládnoucí a nyní hlavní opoziční strany VMRO-DPMNE Gordana Siljanovská Davková. Třetí kandidát Blerim Reka může podle sondáží počítat s 11 procenty hlasů.

Presidential elections have started in #Northmacedonia.

Around 50 parliamentarians are observing it. pic.twitter.com/yQ6YU1LXuv