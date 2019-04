Chystá se další Euromajdan? Ukrajinská krajní pravice nehodlá přijmout Zelenského jako prezidenta

— Autor: Jan Hron / EuroZprávy.cz

Dnes se rozhodne, kdo bude příštím prezidentem Ukrajiny. Favoritem je komik a herec Volodymyr Zelenskyj, který by měl v úřadu nahradit jeho protivníka v prezidentských volbách, současného nacionalistického prezidenta Petra Porošenka. Výměna se ale nemusí odehrát bez problémů. Server War on the Rock varuje, že nacionalistické, krajně pravicové síly už dali najevo, že nepřijmou nikoho, kdo se jím zdá být proruský – a to platí i pro Zelenského.