Volby prezidenta Severní Makedonie skončí fiaskem? Účast je rekordně bídná

Podle posledních průzkumů mají ze tří kandidátů šanci utkat se 5. května v druhém kole zástupce vládnoucí koalice Stevo Pendarovski (s přibližně 27 procenty hlasů) a adeptka bývalé vládnoucí a nyní hlavní opoziční strany VMRO-DPMNE Gordana Siljanovská Davková 23,5 procenta). Třetího kandidáta menších stran etnických Albánců Blerima Reku podle sondáží podpoří 11 procent hlasujících.

Volební komise podle webu televize Sitel ve 13:00 sdělila, že od sedmi hodin ráno, kdy se po celé zemi otevřelo 3480 volebních středisek, odevzdalo hlas 20,45 procenta voličů. Poněkud tak uklidnila napětí, jež stouplo poté, co do 10:00 jich hlasovalo pouze 6,02 procenta.

Head of OSCE PA Delegation @ReinholdLopatka full of energy while observing opening of polling stations in Skopje #избори2019 #претседателскиизбори #NorthMacedonia pic.twitter.com/Lif6E0sGS5