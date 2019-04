Rusko vypustí superponorku, rozkazy jí bude dávat jen Putin. Západ má nahnáno

Ruský prezident Vladimir Putin už dříve vychvaloval jaderné podmořské drony s označením Poseidon. Dle ruských médií by měli být schopny neomezeného dosahu s rychlostí přes 200 kilometrů za hodinu. Populárně naučný časopis Popular Mechanics o něm dronu hovoří jako „torpédu apokalypsy“, které by mělo být schopné zničit městskou aglomeraci vyvoláním tsunami.

Odborníci jsou poněkud skeptičtí, ohledně všech těchto destruktivních schopností torpéda a poukazují na to, že to může být do určité míry jen nástroj ruské propagandy, vzhledem k tomu, že drony jsou stále ve vývoji. Nicméně, hrozbu dronů ani nepodceňují a přiznávají, že díky nim může Rusko vést v podmořských závodech ve zbrojení.

Zpravodajské služby zvláště trápí údajná schopnost podmořského dronu se vyhnout se obraně NATO a zasáhnout města, námořní základny nebo letadlové lodě v Evropě nebo na východním pobřeží Ameriky.

„V podstatě máme co do činění s ruskou ponorkou, kterou lze jen obtížně odhalit, která vypouští dron, který je obtížný zacílit, který je vybavený nukleární hlavicí,“ sdělil v březnu americké stanice CNBC anonymní zdroj z amerických zpravodajských služeb s tím, že Rusové mají ambice použít autonomní nukleární dron jako odvetný nástroj, pokud budou jejich schopnosti vypustit nukleární zbraně neutralizovány během války.

Americké zpravodajské služby věří, že drony typu Poseidon by do ruského námořnictva měly být dodány v roce 2027. Ruský prezident by byl rád, kdyby to bylo ještě dříve a to už příští rok.

Podle britského serveru Daily Mail má Bělgorod, který by v pondělí měl vyplout na arktické pobřeží Ruska, nést osm nepojmenovaných podmořských plavidel, které mohou mapovat dno oceánů či být nasazeny k sabotování podmořských elektrických a internetových kabelů. Masivní ponorka má mít též připevněnou menší ponorku pro 25 lidí, které může být použito pro výzkumné, záchranné a speciální vojenské operace.

Dr. Sidhart Kaushal z Royal United Services Institute sdělil Daily Mail, že Bělgorod působí jako nástroj pro tajné zpravodajské operace než jako konvenční ponorka. Tomuto dojmu silně nahrává fakt, že ponorka se nebude zodpovídat a přijímat rozkazy od normálního vedení ruského námořnictva, ale přímo od samotného Putina.

Americké a britské síly přiznávají, že zatím nemají žádné autonomní podmořské autonomní plavidla jako dron Poseidon. Britské síly dle britského listu Sunday Times připravují nepojmenované podmořské plavidlo, které by mělo být schopné lovit nepřátelské ponorky nepřetržitě po tři měsíce.

Chris Parry, bývalý admirál v důchodu, který působí jako strategický poradce, varuje, že Velká Británie „spíše následuje kapelu než že by byla vedoucí“. Obává se, že drony změní celé podmořský prostor více neprůhledným a zamezí tomu, aby jej ponorky používaly k průzkumným operacím.