Zelenskyj bude prezidentem Ukrajiny. Rozdrtil Porošenka, ten porážku uznal

Podle průzkumu provedených u volebních uren, který zveřejnila televize 112, získal Zelenskyj 74 procent hlasů, Porošenko 26. Podle ankety společnosti TNS Kantar zvítězil Zelenskyj ve všech ukrajinských oblastech, i když na ruskojazyčném východě a jihu země měl podstatně vyšší podporu.

Zatímco ve východních oblastech podle odhadů odevzdalo Zelenskému hlas 88 procent hlasujících a na jihu 86 procent, na západě země to bylo 52 procent. V Kyjevě pro něj hlasovalo 60 procent voličů.

Po úspěšném televizním komediálním seriálu Sluha národa, v němž si Zelenskyj zahrál ukrajinského prezidenta, si tentokrát tuto úlohu vyzkouší naostro, komentují zřejmě drtivé vítězství favorita ukrajinská média. Zelenskyj volby vyhrál bez jakýchkoli politických zkušeností, voličům v kampani spíš jen obecně sliboval boj s korupcí, udržení vazeb se Západem a ukončení války na východě země.

Porošenko po zveřejnění odhadovaných výsledků uznal svou porážku. Prohlásil ale, že navzdory neúspěchu z politiky neodejde. "Přátelé, jste nejlepší," vzkázal po očividné porážce svým stoupencům. "Drazí členové týmu, spoluobčané, novináři, nikdy se nevzdávejte. Nikdy, nikdy, nikdy," dodal, aby zdůraznil svůj záměr neodejít navzdory neúspěchu z politické scény.

"Příští měsíc opustím úřad hlavy státu, tak rozhodli Ukrajinci. Jejich rozhodnutí přijímám. Ale rozhodně chci zdůraznit, že politiku neopouštím," prohlásil. Výsledek voleb Porošenko zjevně zpochybňovat nehodlá. "Volby proběhly čestně, transparentně a podle mezinárodních pravidel," řekl novinářům. Slíbil, že budoucímu prezidentovi v mezidobí do střídání v úřadu pomůže zorientovat se v novém prostředí.

Zelenskyj svým stoupencům po skončení voleb vzkázal, že jeho vítězství zemi sjednotí. "Sjednotili jsme naší zemi, naše životy, náš národ, to je to hlavní, co jsme dokázali," uvedl ve videoklipu na sociální síti Telegram. Voličům slíbil, že jejich důvěru nezklame. "Děkuji Ukrajincům, kteří mě podpořili, i těm, kdo hlasovali jinak. Slibuji, že nikoho z vás nezradím," řekl. Státům postsovětského regionu pak podle listu Ukrajinska pravda ze svého volebního štábu vzkázal: "Pohlédněte na nás, všechno je možné!"

