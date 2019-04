Komik Zelenskyj hrál úspěšně prezidenta, nyní jím bude doopravdy

Zelenskyj je zakladatelem a majitelem televizní a produkční společnosti Kvartal 95, která vytvořila populární komediální seriál Sluha národa. V něm hrál tento oblíbený komik obyčejného učitele historie Vasyla Holoboroďka, jehož osud katapultoval do prezidentského křesla poté, co se na internetu rozšířilo studentské video, v němž kritizuje zkorumpovanost úřadů. A boj s korupcí byl také hlavním bodem jeho předvolební kampaně. Loni v březnu si také Zelenskyj nechal zaregistrovat politickou stranu pojmenovanou podle seriálu - Sluha národa.

Seriál se vysílá od roku 2015 na televizi 1+1, za kterou podle ukrajinských médií stojí vlivný ukrajinský oligarcha Ihor Kolomojskyj. Právě vztah s tímto podnikatelem mu byl před volbami vyčítán. Kontroverzní ukrajinský oligarcha, jehož majetek časopis Forbes odhadl na 1,2 miliardy dolarů, žije v Tel Avivu. Izraelský exil zvolil poté, co se s kyjevskou vládou dostal do sporu kvůli zestátnění své banky PrivatBank.

#Ukraine:72% of vote to a comedian who played the President-now the real President. The US elected #POTUS a guy known as #DonTheCon "real estate developer" & casino owner. A comic formed the governing Party in Italy

What's gonna happen here?#Zelenskypic.twitter.com/AugtIDPHnj