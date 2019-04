"Je to borec!" Běžní Ukrajinci vkládají do Zelenského velké naděje, analytici mají obavy

Podle průzkumu, který zveřejnila televize 112, získal Zelenskyj 74 procent hlasů, zatímco stávající prezident Petro Porošenko 26. Podle jiného průzkumu vyhrál Zelenskyj se 73 procenty, Porošenko získal 27 procent.

"Zelenskyj je borec, prima chlap, všichni ho mají rádi. Budí naději, že bude líp a že nebude lidem brát peníze," řekl ČTK o drtivém vítězství politického nováčka dvacetiletý Ajchem, zatímco jeho kamarád Jevgenij připustil, že se vlastně neví, co se od nového prezidenta dá čekat.

This being said, I'm certainly not comfortable with #Zelenskyi's victory. It opens an era of major uncertainties.

When I was in Kyiv two weeks ago, many compare his predictable election to Trump's, Lega/Five Stars or Brexit. We also know some of his backers.

But...