Zelenskyj dostává gratulace z celého světa, Rusko skřípe zuby

"Nemám žádné pochybnosti: co se týče Ruska, bude se nová hlava státu (na Ukrajině) držet své rétoriky z volební kampaně. Bude opakovat své ideologické vzorce zaměřené na různé sociální skupiny," citovala ze vzkazu ruského premiéra agentura TASS. "Nedělám si o tom žádné iluze," dodal Medveděv. "Zároveň ale stále existují šance na zlepšení spolupráce s naší zemí," napsal také premiér s tím, že nová vláda by měla "pochopit hlubokou hodnotu vztahů" Ruska a Ukrajiny.

Politický nováček, herec a bavič Volodymyr Zelenskyj (41) s drtivou převahou vyhrál v neděli druhé kolo prezidentských voleb na Ukrajině. Po sečtení 96 procent hlasů má Zelenskyj 73,1 procenta a jeho soupeř, současný prezident Petro Porošenko 24,5 procenta.

Zelenskyj voličům v kampani slíbil boj s korupcí, udržení vazeb se Západem a ukončení konfliktu na východě země, kde si za posledních pět let válka mezi armádou a proruskými povstalci podporovanými Moskvou vyžádala asi 13.000 obětí na životech. Zelenskyj tvrdí, že má na ukončení války akční plán, o němž chce informovat v nejbližší době.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a předseda Evropské rady Donald Tusk popřáli Zelenskému ve společném dopise. V něm budoucímu prezidentovi slíbili, že může počítat se "silnou podporou EU na reformní cestě Ukrajiny, mimo jiné při upevňování vlády práva, boji s korupcí, udržování makroekonomické stability a reformy energetického sektoru".

Congratulations to Volodymyr Zelensky on his election as President of #Ukraine. The people of Ukraine have demonstrated their strong attachment to democracy and the #RuleOfLaw throughout the electoral process. The EU will continue to support Ukraine’s reform path and sovereignty. pic.twitter.com/g6izMPxzQM