Zelenskyj? Nikdo netuší, co očekávat. Ukrajinští a ruští analytici se kvůli němu přou

"Zelenskyj dostal od voličů carte blanche: stal se prezidentem se silnou podporou, ačkoli ze svých záměrů neprozradil nic konkrétního, ani nepředstavil, s kým bude pracovat. Těžko předpovídat, jaký bude prezident," řekl ČTK politolog Jevhen Mahda.

Novému prezidentovi může zkomplikovat život jeho předchůdce, který sice uznal porážku, ale oznámil, že z ukrajinské politiky neodchází a že bude jako vůdce opozice hájit výsledky svých pěti let u moci.

Mes remerciements les plus sincères au président de la république Française @EmmanuelMacron, pour les félicitations et le soutien!



Thank you, Emmanuel Macron, for congratulations!



Дякую Президенту Франції Емманюелю Макрону за привiтання! pic.twitter.com/yKEE3pKMZy