Co si o novém ukrajinském prezidentovi myslí Rusové? Jeho vítězství vítá vláda i opozice

Zelenskyj vyhrál nad svým protivníkem, dosavadním ukrajinským prezidentem Petrem Porošenkem, v drtivým rozdílu. Zatímco on získal 73% hlasů, Porošenko získal jen 25%, což pro něj představovalo poměrně potupnou prohru vzhledem k tomu, že se v kampani snažil vystupovat jako jediná ochrana před Ruskem.

Jeho prohra samozřejmě neušla pozornosti Rusů. „ Porošenkova éra skončila neslavně“, komentoval to ultrakonzervativní ruský novinář a moderátor Dmitrij Kiseljov, který je považován za propagační hlas Kremlu s tím, že za Porošenka země „degradovala ekonomicky a ekologicky, demograficky a kulturně“.

„ Zelenskyj musí pochopit, že ukrajinská společnost požaduje ukončení bojů s Ruskem“, řekl senátor Konstantin Kosachev, předseda Výboru pro zahraniční věci Federální rady. „Jsme připraveni tento konstruktivní impulz podpořit“.

Ruský premiér Dmitrij Medveděv napsal, že existuje šance na zlepšení spolupráce obou zemí, zvláště v ekonomické oblasti, která „prakticky přestala existoval“, což pomůže „vyřešit extrémně náročné sociální problémy, kterým dnes čelí milióny Ukrajinců.“

Do Ukrajiny si částečně rýpl i mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, podle něhož byla legitimita voleb zpochybněna vzhledem k tomu, že tři miliony občanů Ukrajiny žijících v Rusku nemohly volit. Podle Peskova je předčasné hovořit o spolupráci s novou ukrajinskou vládu a ukáže se to až podle kroků Zelenského.

Obecně podle Moscow Times nevítají ruská média a politici ani tak vítězství Zelenského jako prohru jimi nesnášenlivého Porošenka. U samotného Zelenského rádi vyzdvihují, že je to politicky nezkušený herec a že i díky němu byly celé prezidentské volby na Ukrajině „divadlo“ a naprostý chaos, který by se v Rusku nestal – čímž samozřejmě se snaží vzbudit dojem, že Rusko je lepší než Ukrajina.

Paradoxně se podobně do Zelenského pouští i jeho protikandidát. Na svém Twitterovém účtu Porošenko napsal, že Rusové vítají volbu Ukrajinců, protože se „domnívají, že s novým nezkušeným ukrajinským prezidentem by se Ukrajina mohla rychle vrátit k ruské sféry vlivu.“

Některé osoby blízké Kremlu jsou přesvědčeni, že Porošenko se bude snažit bránit Zelenskému ve vykovávání jeho úřadu. „ Bude se 100% snažit učinit těžší pro Zelenského zlepšení vztahů s Ruskem,“ uvedl Alexander Česnakov, bývalý člen administrativy Kremlu.

Podle serveru War on The Rock nejsou tyto obavy zcela nepodstatné. Krajně pravicoví ukrajinští nacionalisté již dali jasně najevo, že nepřijmou kohokoliv, kdo by se pokusil navázat příznivější vztahy s Ruskem. Někteří naznačují, že by klidně v takovém případě se pokusili o další Euromajdan.

Zelenskyj, ač se v porovnání s Porošenkem staví vůči Rusku rozhodně příznivěji, není žádným vyloženě proruským kandidátem. O ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi říká, že to je nepřítel a taktéž trvá na tom, že cesta Ukrajiny je směrem k NATO a EU.

Ruská opozice Zelenského vítězství vítá. „ Gratuluji Ukrajině a Ukrajincům s férovými volbami –vzácnou věcí na území bývalého Sovětského svazu,“ napsal nejznámější ruský opoziční politik Alexej Navalnyj.

Podle Alexandera Baunova, výzkumníka z think-tanku Carnegie Moscow Center, Zelenskyj představuje pro Ukrajinskou opozici jistou naději. Díky svému zaměření na domácí problémy, humoru a čerstvosti je do značné míry je takovou alternativou k Putinovi. Opozice doufá, že by někteří Rusové nespokojení se současným vedením mohli hledat podobného politika, který by se stal ruským Zelenským a nahradil dlouholetého ruského vůdce.