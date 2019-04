Odveta za masakr muslimů. Policie o útoku na Srí Lance věděla předem

Při sérii útoků na kostely a luxusní hotely v Kolombu a na dalších dvou místech bylo na Velikonoční neděli zabito celkem 321 lidí, z toho 38 cizinců. V nemocnicích se v současné době léčí více než 500 zraněných osob.

Vláda na Srí Lance zatím uvedla jako autora útoku islamistickou organizaci Tamil Nadu Thawheed Jamaat (NTJ). Vláda se však domnívá, že dosud málo známá skupina byla podpořena od zahraničních extremistů. Zatím bylo zatčeno asi 35 zatčení, prohledáno více než 20 domů.

Dopis varoval před plány spáchat sebevražedné výbuchy

Jeden z členů kabinetu zveřejnil výňatky z dopisu šéfa policie, který je datován 11. dubna. Kopii přináší dnešní vydání listu The New York Times. Dopis měl varovat před před plány NTJ spáchat sebevražedné útoky na kostely a na diplomatické misi Indie v Colombo. Šéf policie se spoléhal na informace, které mu přišly od indických a amerických zpravodajských agentur. Premiér Ranil Wickremesinghe oznámil, že on a jeho vláda nemají žádné informace o varováních. Prioritou je podle něj nyní pozatýkat autory atentátu a zabránit celkové destabilizaci země.

O připravovaných útocích, při nichž pachatelé odpálili výbušniny téměř současně na šesti místech, ale nikdo nevěděl až do Velikonoc, respektive pondělí večer. Terorističtí odborníci pochybují o tom, že by organizace NTJ mohla mít takový komplexní aparát k tomu, aby prováděla výbuchy bez vnější pomoci. Jejich následovníci se objevili v uplynulém roce při poškození buddhistických soch, jedna jejich odnož má působit i v Indii.

Personál z Batticaloa byl svědkem detonace v místní církvi Sionu, píše Neue Zürcher Zeitung, jenž cituje svědky. „Nejdřív jsem si myslel, že jde o výbuch plynové láhve,“ říká jeden Tamil, který chce zůstat v po telefonu anonymní. „Stál jsem na velikonoční ráno před obchodem na dohled od kostela. Najednou byla církev v plamenech. Díval jsem se, jak děti běží ven a křičí. Pouze po 20 bolestivě dlouhých minutách tu byli záchranáři, kteří jsou na dosah ruky. Všude na zemi byli zranění lidé a těla.“ S vozem evakuovali varhaníka, který přežil, když vyrazil ven bez bot do otevřených dveří.

„Jeden nebo více sebevražedných atentátníků se vyhodilo v kostele sv. Antonína v Kolombu, asi 250 kilometrů od Batticaloa. Hodinová věž špatně zasaženého kostela zůstala stát v 8:45 hodin,“ píše list. „Téměř ve stejnou dobu se něco podobného stalo s kostelem v Negombu, severně od hlavního města. V den největšího křesťanském svátku byl kostel plný,“ dodává.

Ve třech pětihvězdičkových hotelech na promenádě v Colombu, kde mnoho turistů tráví noc, se pachatelé snažili zabít co nejvíce lidí. V restauraci hotelu Cinnamon Grand se sebevražedný útoční smísil do davu s mnoha hosty při snídaňovém bufetu. Většina lidí však zřejmě zemřela v bohoslužbách. Podrobný záznam o obětech zatím není k dispozici, konstatuje švýcarský list.

Na Srí Lance výjimečný stav, vláda zablokovala sociální sítě

Útoky měly údajně zabít nejméně 32 cizinců z devíti zemí, včetně pěti Američanů, osmi Britů a španělského páru. Další lidé byli z Austrálie, Turecka, Indie, Číny, Dánska, Portugalska a Nizozemska. Teroristické útoky byly po celém světě silně odsouzeny.

V průběhu Velikonoční neděle odpálili útočníci v Colombu více bomb, jeden se odpálil ve čtvrtém hotelu, druhý při zásahu policie. Úřady objevily v blízkosti letiště trubkovou bombu, která ale mohla být zcela neškodná. Den po sérii útoků vyděšená populace zažila v blízkosti kostela explozi vozidla plného výbušných zařízení, uvádí zprávy BBC.

Vláda Srí Lanky vyhlásila v pondělí výjimečný stav. Kancelář prezidenta Maithripaly Siriseny oznámila, že výjimečný stav s dalšími pravomocemi pro bezpečnostní síly bude platit od půlnoci, aby umožnil policii a armádě „zajistit veřejnou bezpečnost“. Pro úterní noc platí také zákaz vycházení.

Z 22 milionů obyvatel Srí Lanky se více než dvě třetiny hlásí k buddhismu; druhou největší skupinou jsou hinduisté (13%), následováni muslimy (10%). Křesťanská menšina, tvořená nejvíce římskými katolíky, reprezentuje necelých 7 procent populace. To je složeno z Sinhálců - dominantní populační skupina - a Tamilů

Křesťanské organizace si v posledních letech stěžovaly na rostoucí útoky. V roce 2018 bylo podle Christian-Evangelical Alliance, sdružení církevních organizací na Srí Lance, napočítáno na 86 incidentů. Radikální buddhističtí mniši se podle této organizace v neděli v květnu pokusili zablokovat nedělní službu. Buddhističtí mniši přitom obviňují evangelické křesťany z agresivního misionářství.

Vláda apelovala šokovanou populaci po traumatické Velikonoční neděli, aby ne šířily nepodložené zvěsti, ale počkali na výsledky vyšetřování. Ze strachu z náboženského napětí byly dočasně zablokovány sociální sítě a služby jako jsou Whatsapp a Facebook. Vojáci hlídkovali podél hlavních vládních institucí, upřesňuje Neue Zürcher Zeitung.

Během etnické občanské války, ve které tamilští separatisté bojovali za nezávislý stát do roku 2009, došlo k opakovaným útokům po celé zemi, včetně náboženských a turistických zařízení. „Vážné náboženské napětí ale přišlo před rokem. Stalo se tak v reakci na buddhistické násilí proti muslimům, když vláda v březnu 2018 vyhlásila výjimečný stav,“ uzavírá švýcarský list.