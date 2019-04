Putin se chystá do Číny, promluví na konferenci o Hedvábné stezce

Vladivostocký summit už oznámil i Pchjongjang, Kim se s prezidentem Putinem setká po svém nástupu do funkce poprvé. Hlavním tématem jejich rozhovoru bude podle Ušakova "mírové řešení jaderného problému Korejského poloostrova". Rusko-severokorejský summit je klíčový pro urovnání napětí mezi oběma korejskými státy, řekl Putinův poradce.

#BREAKING: Russian President Vladimir #Putin and the top leader of the Democratic People's Republic of Korea (#DPRK) #KimJongUn will meet on April 25 in the Russian Far East city of Vladivostok pic.twitter.com/Rqk5FKe1RX