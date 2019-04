Kreml zatím odmítá jednat se Zelenským. Proč?

Zelenskyj v neděli s přehledem vyhrál ukrajinské prezidentské volby, když ve druhém kole získal zhruba trojnásobně víc hlasů než jeho soupeř Petro Porošenko.

Rusko volební výsledky na Ukrajině komentuje zdrženlivě, sám Putin se k nim zatím nijak nevyjádřil. Předseda vlády Dmitrij Medveděv v pondělí řekl, že doufá ve zlepšení spolupráce mezi Ruskem a Ukrajinou. Upozornil ale, že o budoucím vývoji je předčasné hovořit.

Kremelský mluvčí Dmitrij Peskov podle ruského listu Vedomosti řekl, že legitimita voleb na Ukrajině byla zpochybněna vzhledem k tomu, že tři miliony občanů Ukrajiny žijící v Rusku nemohly volit. Moskva ale podle něj respektuje volbu ukrajinského lidu, tím spíš, že je tak zřejmá.

#Zelensky sends a message to "all post-Soviet states":



“Look at us. Everything is possible" pic.twitter.com/YY21lNHl6B