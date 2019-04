Kvůli Kimovi museli přestavět vjezd do nádraží ve Vladivostoku, byl příliš strmý

Kim Čong-un má do metropole ruského Dálného východu přicestovat svým obrněným vlakem ve středu, uvedl Interfax. Jeho reprezentační automobil dopravil do Vladivostoku už dnes nákladní letoun Il-76. Vůz zatím parkuje v areálu Dálněvýchodní federální univerzity na ostrově Russkij, kde se má summit uskutečnit.

Exciting photo of preps for Kim Jong-un visit to #Vladivostok. They made the slope less steep from the train station, so his car gets out. pic.twitter.com/Zj2NNP3YB4