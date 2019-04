Bosna odmítla nepřiměřené zacházení s migranty

Video na své facebookové stránce zveřejnila organizace Are You Syrious, která pomáhá migrantům a která prý nahrávku získala od jednoho ze zadržených. Jsou na něm vidět lidé v malých kójích s drátěnými stěnami. Podle Are Your Syrious šlo o Iráčany, mezi nimiž bylo pět dětí, jedno z nich tříleté.

Bosenská policie uvedla, že video vzniklo v dočasném detenčním zařízení pro migranty, které bylo s přispěním Evropské unie postavené na hraničním přechodu Klobuk nedaleko Trebinje. Jsou tam zadržováni lidé, kteří přišli ze sousední Černé Hory a kteří čekají na deportaci.

Video podle agentury Reuters vyvolalo v Bosně pobouření. Policie ujišťuje, že v "celách" je topení a klimatizace a že migranti nebyli v kójích uzamčeni. Skupinka, která je na videu, v nich prý pobývala jen dvě hodiny, než si je převzala černohorská policie.

Bosna a Hercegovina, která se doposud vzpamatovává z občanské války z 90. let minulého století, se potýká s přílivem tisíců uprchlíků. Loni jich na svém území evidovala asi 24.000. Šlo o migranty mířící po takzvané balkánské trase do Chorvatska a dalších zemí EU. Aktivisté pomáhající běžencům často kritizovali to, jak s nimi zachází chorvatská policie na hranicích s Bosnou. Nyní podle nich přibývá případů špatného zacházení s migranty na jižní hranici Bosny a Hercegoviny.