Salvini pobuřuje, fotografií se samopalem

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Mediální poradce italského ministra vnitra Mattea Salviniho vzbudil pobouření zveřejněnou fotografií svého šéfa se samopalem v rukách. Opozice to kritizovala jako nepřímou výzvu k násilí, informovala dnes agentura APA, podle níž je aféra dílem zdatného politického marketingu, který má Salvini k dispozici. Ministrův poradce pro média Luca Morisi zveřejnil snímek Salviniho se samopalem na své facebookové stránce. Pod něj připojil komentář: "Volby do evropského parlamentu se blíží a udělají vše pro to, aby kapitána (Salviniho) zastavili. Máme ale zbraně."