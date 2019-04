Konflikt s Ruskem může vést k nukleární válce, varují experti

Podle zprávy Rand Corporation, která se specializuje na vojenské poradenství a která nedávno vydala své hodnocení vojenských schopností a limitů pobaltských armád, je možnost ruského útoku na NATO v nejbližší době velmi nepravděpodobná. Dle organizace Rusko spíše využije jiných možností, jak dát najevo svoji nespokojenost s posilováním armád NATO a USA.

Další analytici s tímto hodnocením souhlasí. Poukazují na to, že Rusko prakticky nemá od Pobaltí co získat. Podle Vasilije Kašina, výzkumníka z Center for Comprehensive European and International Studies moskevské Higher School of Economics, Rusko v Pobaltí má prakticky zájem jen o přístavy, které jsou podstatné pro jeho obchod. Ruský prezident Vladimir Putin však dlouhodobě se pokouší tuto závislost snížit.

„Posledních dvacet let Rusko investovalo miliardy dolarů na vybudování nových přístavišť blízko Petrohradu, aby estonských a lotyšských přístavů už nebylo více potřeba,“ tvrdí Kašin. Podle něj tedy nedává smysl, aby Rusko napadlo Pobaltí, když věnovalo všechny tyto peníze na vybudování alternativ.

Na rozdíl od Krymu a separatistických ukrajinských republik, Rusko nemůže v případě Pobaltí spoléhat na ruskou komunitu jako jeho pátou kolonu, která rozpoutá účinnou hybridní válku. Rusové v Pobaltí se s Ruskem příliš silně neidentifikují a nežádají jej o ochranu a vedení, poukazuje Dmitrij Trein z Carnegie Moscow Center. Navíc se jedná o státy NATO, které by těžko tolerovaly skrytou vojenskou přítomnost Ruska jako to bylo na Ukrajině.

Pokud by tedy Rusko chtělo dobýt Pobaltí, muselo by sáhnout k konvenční invazi. To však sebou přináší řadu problémů. Rusko má své vojenské síly rozeseté po celém svém rozsáhlém území, nemluvně o Sýrii. Stahováním ke hranicím by na vojenskou invazi jen upozornilo NATO, což rozhodně není v jeho zájmu, poukazuje Kašin.

Rusko by mohlo riskovat a pokusit se o vojenskou invazi s těmi málo silami, které už má připravené na hranicích s Pobaltím. Jak však upozorňuje Mike Kofman z Center for Naval Analyses, tyto síly nepatří k těm, s kterými by se ruská armáda nejvíce chlubila. Ačkoliv Rusko silně modernizuje a posiluje armádu, až do poměrně nedávní doby to neplatilo na ty baltské síly. „Přes provokativní vzdušnou a námořní aktivitu koncentrovanou v oblasti, zde postavené ruské síly jsou primárně defenzivní a stárnoucí,“ tvrdí ve svém článku pro analytický server Russia Matters Kofman.

Podle predikcí Rand Corporation může Rusko dobýt Pobaltí v průběhu 36 až 60 hodin. Další analytici souhlasí s tím, že Rusko je schopné dobýt Pobaltí velmi rychle. The National Interest však podotýká, že je potřeba vzít v úvahu i zcela jasný odvetný úder NATO.

Rusko by v případě invaze do Pobaltí nebojovala jen s lokálními posádkami NATO, ale nevyhnutelně s celou aliancí. Takovou válku nemůže prakticky vyhrát a Rusko si to dobře uvědomuje a ve svých analýzách s tím počítá. Pokud by tedy Rusko napadlo Pobaltí, bylo by to jen v případě, pokud by se cítilo být přímo ohrožováno NATO.

Nebezpečná hra

Podle Olji Olikera, ředitele Russia and Eurasia Program at Center for Strategic and International Studies, sice Rusko nemá žádný zájem na dobytí Pobaltí, ze strategických důvodů ale nechává NATO, aby si to myslelo. To je však poměrně nebezpečná hra. Nervózní NATO může na Pobaltí posílat více vojáků, což na oplátku znervózní Rusko, které začne přistupovat k agresivnějším odvetným opatřením. Mezi oběma stranami tak může i z poměrně malicherných příčin a nedostatku komunikace vypuknout ostrý vojenský konflikt.

Nedostatek komunikace je jako obrovská hrozba, která může vést k fatálním následkům, zmiňován americkými i ruskými vojenskými představiteli. „Za studené války jsme navzájem chápali signály, které jsme si dávali. Obávám se, že dnes je ani neznáme," řekl agentuře AP americký generál Curtis Michael Scaparrotti, podle něhož je třeba více komunikovat s Ruskem.

Náměstek ruského ministra zahraničí Alexandr Gruško při ohlašování ukončení spolupráce mezi Ruskem a NATO minulé pondělí varoval, že z tohoto stavu roste riziko „nepředvídatelných incidentů a nesprávně pochopených záměrů”, z čehož by se mohl zrodit případný konflikt. Dle jeho slov za ochlazení komunikace může výhradně NATO.

The National Interest varuje, že pokud by došlo k vypuknutí vojenského konfliktu právě v důsledku nepochopení záměrů té druhé strany, mohl by okamžitě přerůst z konvenční války přerůst na tu nekonvenční – jadernou. Kofman upozorňuje, že je o tom přesvědčena ruských vojenských expertů, co zná. Bývalý ruský generálporučík Evžen Buzhinskij uvedl v rozhovoru pro The National Interest, že Rusko, neschopné obstát v konvenční válce proti ekonomicky a silnějšímu protivníkovi, neplánuje vůbec vést vyčerpávající dlouhou válku a namísto toho sáhne k té krátké nukleární.