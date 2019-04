Janukovyč se chce vrátit na Ukrajinu. Uvítá ho eskorta s pouty, vzkázal prokurátor

Janukovyč Kyjev opustil v únoru 2014 během protivládního povstání a pod ochranou ruských tajných služeb se nechal přepravit na Krym. Nyní žije v ruském Rostově na Donu několik desítek kilometrů od ukrajinských hranic. Koncem ledna ho ukrajinský soud v nepřítomnosti odsoudil na 13 let za velezradu. Vinu popírá stejně, jako odpovědnost za stovku mrtvých Ukrajinců, kteří zahynuli při povstání v Kyjevě.

Runaway ex-President of VIKTOR #YANUKOVYCH WHO IS HIDING IN #RUSSIA congratulated #Zelenskiy on winning the presidential election in #Ukraine.



He is convicted of treason in #Ukraine, where he faces jail time. pic.twitter.com/WSGEctWRAt