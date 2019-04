Nová etapa okupace Donbasu? Putin chce vydávat ruské pasy povstalcům, Kyjev protestuje

Podle Putinova dekretu, který se údajně opírá o všeobecně uznávané zásady a normy mezinárodního práva, jsou ruské úřady povinny žádost o občanství vyřídit ve lhůtě do tří měsíců. Podat žádost mohou občané obývající "jednotlivé okresy Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny", uvádí se v dokumentu. Podmínkou obdržení pasu je slib věrnosti Rusku.

Ukrajinský ministr zahraničí Pavlo Klimkin na twitteru napsal, že rozhodnutí Kremlu je pokračováním ruské agrese a vměšováním do vnitřních ukrajinských záležitostí. "Je to nová 'pasová' etapa okupace Donbasu," napsal ministr. "Rusko vás zbavilo přítomnosti, a teď vás chce zbavit budoucnosti," varoval obyvatele povstaleckých regionů.

Рішення РФ щодо видачі 🇷🇺паспортів на окупованих українських територіях - це продовження агресії і втручання у наші внутрішні справи. Це новий "паспортний" етап окупації Донбасу. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24. dubna 2019

Stálý ukrajinský zástupce v OSN Volodymyr Jelčenko oznámil, že se stížností na "drzý krok" Ruska, který podle něj odporuje minským mírových smlouvám, se obrátil na Radu bezpečnosti OSN. Vzhledem k právu veta, které může Rusko v Radě uplatnit, je možnost reálných diplomatických kroků mlhavá.

Ruský list Kommersant o chystaném Putinově dekretu informoval už v polovině dubna. Napsal, že ruské regiony sousedící s povstaleckými oblastmi Donbasu se připravují na příliv nových ruských občanů. V Rostově na Donu, ležícím nedaleko ukrajinských hranic, v polovině března otevřeli nový migrační úřad ministerstva vnitra a nová infrastruktura pro migranty se buduje i v jiných ruských pohraničních městech.

Putinovo rozhodnutí v rozhovoru pro TASS komentoval kremelský poradce Vladislav Surkov, jeden z hlavních architektů ruské politiky vůči Ukrajině. "Je to krajně významná událost pro občany Doněcké a Luhanské lidové republiky. Je to povinnost Ruska vůči lidem hovořím a uvažujícím rusky, kteří se teď dostali do tíživé situace kvůli represivním akcím kyjevského režimu... S ruským pasem se budou cítit svobodnější a bezpečnější," konstatoval Surkov.

V části Doněcké oblasti kontrolované povstalci žije podle ruského tisku 2,3 milionu lidí, v Luhanské oblasti necelého půldruhého milionu. Zjednodušený režim získání ruského pasu využívají už obyvatelé Podněstří, separatistické moldavské enklávy osídlené většinovými Rusy.