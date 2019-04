O co jde v setkání Putina a Kim Čong-una? Odpověď Vás možná překvapí

„ Přijel jsem do Ruska, abych si vyměnil názory na situaci na Korejském poloostrově, která je jedním z nejaktuálnějších mezinárodních problémů,“ uvedl severokorejský diktátor. Ruský prezident ocenil, že o tom KLDR jedná i se USA.

Ačkoliv Putinova příznivá slova na adresu USA mohou být vnímána jako pouhá diplomacie, která měla za cíl především příznivě ohodnotit Kim Čong-una, zapadají do širší ruské strategie ohledně Korejského poloostrova. Podle analytické agentury Stratfor Rusko se pokouší vrátit zpět v činnost dlouho zastavená šestičlenná jednání zahrnující Severní Koreu, Jižní Koreu, Rusko, Čínu, Spojené státy a Japonsko.

Konstantin Asmolov, z Center for Korean Reasearch na Russian Academy of Sciences, sdělil rádiu Deutsche Welle, že pro Rusko není důležitá ani tak denuklerizace, která je centrálním tématem korejsko-amerických jednání, jako stabilita na Korejském poloostrově. „ Nepotřebuje další konflikt na našich hranicích“.

Rusko je dlouholetým ekonomickým partnerem KLDR, kterého nicméně v poslední době nahradila Čína. KLDR se pokouší svou značnou závislost na asijském gigantovi snížit prostřednictvím vyhledávání dalších partnerů, přičemž Rusko je jedním z prvních na mysli.

Posílení obchodu ale nebude bez překážek. Ruská státní zpravodajská agentura TASS v úterý referovala o značném, 56% poklesu bilaterálního obchodu v minulém roce, který byl ve výši pouhých 34 miliard dolarů (pro porovnání, obchod mezi KLDR a Čínou byl ve výši 24 miliard dolarů). Rusko přiznává, že to je v důsledku mezinárodních sankcí proti KLDR, které musí dodržovat. Navíc samo Rusko čelí sankcím a má dlouhodobé ekonomické problémy.



Přesto pro obě strany mají ekonomická jednání smysl. Jak upozorňuje BBC, Rusko hostí tisíce severokorejských migrantů, kteří kvůli sankcím proti KLDR musí opustit zemi tento rok. Tito pracovníci doufají, že jednání jim umožní v Rusku zůstat. Podle Stratforu může Rusko prostřednictvím zaměstnávání severokorejských pracovníků pomoci Pchjongjangu udržet stabilitu a vydělat peníze.

Pro severní Koreu je Rusko jakožto člen Rady bezpečnosti OSN důležitý spojenec, který jí může pomoci prosadit zmírnění sankcí – ačkoliv doposud to nebylo úspěšné – a který též ji může pomoci jednat s Jižní Koreou mimo obvyklé komunikační kanály představované USA a Čínou. To je atraktivní i pro Rusko, které tím může opětovně vystupovat jako relevantní, světově důležitý vyjednávač, jak se o to snaží v Blízkém východě, a získat tak cenné diplomatické body.

Artyom Lukin, specialistu na mezinárodní vztahy z Far Eastern Federal University ve Vladivostoku, však pochybuje o tom, že Putin je ochoten si skutečně ušpinit ruce a plně převzít roli zprostředkovatele v ještě dalším diplomatickém konfliktu. „Myslím, že Putinovy ruce jsou už plné tolika záležitostí," uvedl s odvoláním na občanskou válku v Sýrii a zejména na krizi na Ukrajině. „Otázkou je, zda má nějaké prostředky, které by mohl věnovat na Severní Koreu,“ sdělil Lukin stanici Deutsche Welle.

Podle Lurkina je tak toto setkání především o navázání osobních kontaktů, což dle expertů je faktor diplomatických jednání, kterému Putin přisuzuje značnou důležitost. Jinak se nedá čekat, že by jednání přinesly nějaký signifikantní průlom.

Jednání KLDR a USA

Totéž se nyní nečeká od amerických jednání s Severní Koreou. Poslední setkání severokorejského vůdce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem ve Vietnamu skončilo bez jakékoliv dohody. Ačkoliv se spekuluje o možnosti třetího setkání, od té doby nedošlo k veřejně známým kontaktů na vysoké úrovni mezi USA a KLDR.

Naopak, minimálně ze strany KLDR je cítit značná frustrace z uvízlých jednání, podotýká server USA Today. Minulý týden Severní Korea testovala novou zbraň a požádala, aby byl ministr zahraničí USA Mike Pompeo vyřazen z jaderných rozhovorů. Sama měla odvolat hlavního vyjednavače KLDR se Spojenými státy, Kim Jong-čchola, podle agentury Reuters.