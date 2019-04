Ženu zachránilo její nenarozené dítě. Odhalilo rakovinový nádor

Yasmin trpěla o několik měsíců dříve mimoděložním těhotenstvím, kdy embryo se nacházelo v nesprávné části dělohy. I když prošla v šesti týdnech skenem v místní nemocnici, raději si zaplatila soukromý sken, aby se ujistila, že je tentokráte je vše bez problémů.

Její dítě, Lottie, bylo absolutně v pořádku. Totéž však vyšetřující lékařka nemohla říci o Yasmin. Našla v jejím močovém měchýři bouli. Yasmin byla okamžitě vyšetřena. Lékaři měli pro ní zdrcující zprávy.

Yasmin měla rakovinový nádor. Bylo jej možné odstranit, ale to by mohlo vést k potratu. „ Nikdo nevěděl, jak velké je riziko, protože operace močového měchýře těhotné ženy byla tak vzácná,“ vzpomíná si Yasmin. K riskantní operaci však musela přistoupit, protože nádor se mohl rozšířit a způsobit vnitřní krvácení, které by ohrozilo jak ji, tak dítě.

Operace proběhla, když byla v devatenácti týdnech těhotenství. Lékaři ji umrtvili spodní část těla, takže byla během operace při vědomí. „ Samotné odstranění trvalo jen 12 minut, ale já jsem to cítila jako mnohem delší. Tak se mi ulevilo, když to skončilo a my jsme slyšeli, jak Lottie buší srdce.“

Lékaři Yasmin řekli, že dalších 48 hodin je rozhodujících, co se týče možného potratu. Naštěstí, od týden později, na pravidelném skenu ve 20 týdnech těhotenství, viděla Lottie, jak mává rukama a nohama.

Později se Lottie narodila. „ Lottie je zázračné dítě,“ sdělila Yasmin deníku Mirror. „Nejen, že je úžasné, že přežila, když jsem měla operaci, zatímco ona byla ještě v lůně, ona mi zachránila život.“ Yasmin se těší, až její dcera vyroste a ona jí bude moci říci, jakým štěstím ve vícero smyslu pro svou matku je.